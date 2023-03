Imparare a volersi bene è possibile, grazie a questi sette esercizi particolarmente utili. Ecco di quali si tratta.

Per stare bene con gli altri è fondamentale stare in primis bene con sé stessi. Per questo motivo interesserà sapere che vi sono alcuni validi esercizi che ci aiutano ad amare noi stessi. Ma di quali si tratta e in cosa consistono? Entriamo quindi nei dettagli e vediamo tutto quello che c’è da sapere in merito.

“Ama prima te stesso e tutto il resto si adegua. Devi davvero volere bene a te stesso per fare qualsiasi cosa in questo mondo“, affermava Lucille Ball. In effetti non si può negare come per stare bene con il resto del mondo sia davvero fondamentale stare innanzitutto bene con sé stessi.

Più facile a dirsi che a farsi, soprattutto considerando i vari problemi quotidiani che finiscono spesso per minare la nostra fiducia. Riuscire a prendere in mano la propria vita, però, è sempre possibile.

Non bisogna fare altro che eseguire alcuni validi esercizi che ci aiutano ad amare noi stessi. Ma di quali si tratta e in cosa consistono? Entriamo quindi nei dettagli e vediamo tutto quello che c’è da sapere in merito.

Imparare a volersi bene, ecco sette esercizi utili: tutto quello che c’è da sapere

Come scritto da Ana Maria Sepe, psicologo e fondatrice della rivista Psicoadvisor, vi sono alcuni esercizi utili che possono aiutare a imparare a volersi bene in soli sette giorni. Ma di quali si tratta? Ebbene, tra questi si annoverano:

Non fare nulla che non si voglia fare.

Farsi un complimento per qualcosa che si è fatto.

Fare qualcosa che davvero ci piace.

Scrivere delle frasi di apprezzamento rivolte a sé stessi.

Concentrarsi su qualcosa per cui si è davvero grati nella propria vita.

Dedicare del tempo solo a sé stessi, lontano da possibili fonti di disturbo.

Riflettere sul proprio modo di essere e capire cosa si desidera e debba cambiare.

Sono questi, quindi, alcuni esercizi utili per aiutare ad imparare a volersi bene. Delle piccole e semplici azioni quotidiane che ci aiutano a riflettere su noi stessi e cambiare prospettiva. Soltanto imparando a conoscere noi stessi, con relativi pregi e difetti, d’altronde, possiamo amarci e indirizzare il nostro senso di benessere anche a chi ci circonda.