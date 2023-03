Ingoia 113 mila euro, e non c’è più niente da fare: persi per sempre

Ci sono storie, a volte, che nemmeno si sa bene come possano in qualche modo prendere forma, per quanto bizzarre.

Storie bizzarre, certo, che appartengono a situazioni indubbiamente già di per se particolari. L’ordinario in certi casi si riempie nel vero senso della parola di colore. Storie insomma quasi anomale che danno però la cifra di quanto tutto possa sempre essere imprevedibile. La speranza insomma non deve mai abbandonare nessuno, mai e poi mai.

La fortuna esiste, questo è poco ma sicuro. Il tutto può risultarci abbastanza evidente semplicemente affacciandoci a quello che è in qualche modo il settore dei giochi a premi. In quel caso possiamo assistere a davvero tutto. Qualsiasi cosa insomma può compiersi, cosi, all’improvviso. Protagonisti sono le donne e gli uomini presi da improvvisi colpi di fortuna.

Lo dice la parola stessa in qualche modo. Un colpo, qualcosa che all’improvviso scuote, fa diventare una cosa, qualcos’altro. Le parole a volte ci danno la cifra più che mai ottimale di quello che succede intorno a noi. Prendiamo quindi, per esempio, una campagna pubblicitaria, e dall’altra parte mettiamoci un colpo di fortuna davvero incredibile. Bene.

A questo punto abbiamo tutti gli ingredienti per una storia sensazionale. Qualcosa del tipo: “trova un portafogli per strada con un milione di euro all’interno”, troppo? Forse si, ma siamo su quel tipo di strada. A questo punto bisogna immaginare cosa può succedere di tanto improvviso e stupefacente nella vita di una persona da rendere il tutto magico.

Ricordiamo che non stiamo parlando di giochi a premi. Quindi facciamo riferimento a ben altro, qualcosa che potrebbe capitare senza includere, in qualche modo, un vero e proprio tentativo da parte del potenziale protagonista. Ordinaria amministrazione e di colpo avviene l’impensabile. Detta cosi sembra davvero tutto molto semplice. Invece non lo è di certo.

Una patatina che vale quanto una appartamento? Cosa può venire fuori da uno specifico sacchetto?

Cosi come anticipato in precedenza prendiamo in esame la possibilità di una grande campagna pubblicitaria. A volte succede no? I produttori di quel particolare prodotto infilano all’interno di uno specifico sacchetto qualcosa di estremamente prezioso, al consumatore la sfida a trovare la perla rara. Tutto molto avvincente e affascinante, certo.

La vicenda in questione ha dell’incredibile. La protagonista di questa vicenda non sapeva affatto del concorso in questione, strutturato proprio cosi come descritto, ha trovato dunque il misterioso oggetto dal valore incredibile ma non sapendo, per l’appunto della posta in palio e di cosa fosse in realtà la posta in palio, semplicemente l’ha mangiato.

In questo caso il concorso riguarda una nota azienda di patatine, la Walkers, ci troviamo nel Regno Unito. Il premio ambito per tutti i partecipanti è trovare la preziosa patatina da ben 100mila sterline, parliamo di circa 113mila euro. Parliamo dunque di migliaia e migliaia di persone che in un preciso momento hanno acquistato numerose confezioni di patatine solo per cercare quel particolare oggetto tanto prezioso.

Dawn Sagar, una donna inglese che lavora in un supermercato, non sa niente del premio e del concorso. Ha acquistato una confezione di patatine di quella specifica marca, promotrice del concorso, ha trovato una strana patatina a forma di cuore, quella che le avrebbe permesso di mettere le mani su una montagna di soldi e semplicemente, l’ha mangiata.

La strana forma però ha incuriosito la donna, che ha scattato una foto a quella patatina condividendo il tutto con alcuni suoi amici. Queste stesse persone, a quel punto le hanno chiarito che quella patatina che aveva appena mangiato, aveva un valore di 100mila sterline. La risposta della donna, successivamente è stata davvero incredibile.

“Non è la fine del mondo, vero? – ha infatti dichiarato Dawn Sagar – avrebbe potuto rendere la mia vita un po’ più felice, ma i soldi non fanno la differenza. Non importa. Adesso, ogni volta che servo a qualcuno un pacchetto di Walkers, gli dico di controllare se c’è una patatine a forma di cuore e di non mangiarla”.

La fortuna insomma ha incrociato la vita di questa incredibile donna che però non ha colto il segnale e quindi non ne ha approfittato. La sua diplomazia, per cosi dire, nel commentare il tutto è davvero incredibile. Magari in cuor suo che la fortuna torni a bussare alla sua porta. Certo, potrebbe davvero essere cosi.