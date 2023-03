Shampoo, i test parlano chiaro: il miglior prodotto costa meno di 3 euro

Gli shampoo del supermercato sono demonizzati: un recente test ha evidenziato che il miglior prodotto costa meno di €3.

Un’indagine condotta da Altroconsumo ha stilato la lista dei migliori shampoo in commercio. Molti consumatori credono che i prodotti per la cura dei capelli venduti al supermercato non siano di alta qualità. Questa convinzione nasce da suggerimenti dati dagli hair stylist, che raccontano di quanto siano poco indicati gli shampoo del supermercato.

Per questo motivo, le persone più attente alla cura dei capelli preferiscono acquistare prodotti professionali spendendo cifre davvero alte.

Mediamente uno shampoo professionale costa intorno ai 20 euro a confezione. Ma, si sa, per curare adeguatamente i capelli lo shampoo, da solo, non basta. Per questo motivo, alla suddetta cifra, occorre aggiungere quello del conditioner o di maschere ad hoc. Questi prodotti hanno prezzi piuttosto elevati: si parte da 40 euro per arrivare oltre i 100.

Ma chi lo ha detto che per curare i propri capelli è necessario investire così tanto denaro?

Pare, infatti, che il miglior shampoo in commercio abbia un costo inferiore ai 3 euro.

Shampoo, i test parlano chiaro: scopriamo la verità

In base ad una recente indagine, condotta da Altroconsumo sui prodotti per la cura dei capelli venduti nei supermercati, è emersa una verità sorprendente: anche lo shampoo del supermercato ha una buona qualità.

Di fatto, in commercio esistono diversi tipi di shampoo. Si differenziano per marca, ma anche per tipo di capello da trattare. Basta dare un’occhiata allo scaffale per accorgersi che ci sono davvero tanti prodotti, tutti i diversi tra loro: antiforfora, capelli grassi o secchi, capelli tinti, anticaduta e così via.

La scelta è davvero ampia, e il rischio di sbagliare è piuttosto alto. Ma per fortuna da oggi sappiamo quali sono i marchi migliori tra i prodotti presenti al supermercato.

Al primo posto di questa speciale classifica troviamo lo shampoo Testanera Gliss supreme Repair che ha totalizzato un punteggio di 69/100 ed è acquistabile nei supermercati al prezzo unitario di 2,48 euro a confezione.

Per stilare la classifica Altroconsumo ha preso in esame sia i dati riportati in etichetta che la fragranza e il livello di rispetto dell’ambiente del prodotto e dell’imballaggio.

Ad ogni modo, al secondo posto della classifica troviamo Cien Repair keratin Power formula che può essere acquistato nei supermercati Lidl, al prezzo di 1,39 euro. Lo shampoo è adatto alle persone che hanno capelli sottili e una cute grassa.

La classifica continua con Garnier ultra dolce rimedio d’acero che ha totalizzato un punteggio di 64/100. Il prodotto può essere acquistato presso qualsiasi supermercato, al prezzo unitario di 2,62 euro. Subito dopo troviamo Pantene Pro-V rigenera e protegge, acquistabile al prezzo di 2,91 euro.

Infine c’è lo shampoo Omia fisio semi di lino che ha totalizzato 61 punti su 100 e può essere acquistato al prezzo di 3,95 euro a confezione. A pari merito troviamo anche lo shampoo Garnier Fructis addio danni, disponibile al prezzo di 2,41 euro. Seguito dallo shampoo Kérastase Residence Bain de force venduto al prezzo di 14 euro.