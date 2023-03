Disastro finanziario per Lapo Elkann, cos’è successo e quanti soldi ha perso

Lapo Elkann sta facendo i conti con la crisi di una delle sue più importanti aziende, che potrebbe ben presto far scendere vertiginosamente il suo patrimonio.

Lapo Elkann, è sempre stato considerato il vero personaggio eccentrico della famiglia Agnelli.

Il rampollo, nipote del famosissimo avvocato Agnelli, si è sempre distinto per una personalità, un modo di vestire, e più in generale dei modi di fare, che poco hanno in comune con quelli del fratello John Elkann e della sorella Ginevra.

Se a questo poi aggiungiamo tutte le storie di gossip che lo hanno da sempre “circondato”, o lo scandalo a New York che sembrò confermare i suoi gusti sessuali fuori dal comune, si capisce bene il motivo dell’etichetta che i media gli hanno appiccicato addosso negli anni.

Lapo Elkann, una sua azienda è in crisi profonda: ecco cosa sta succedendo

Attualmente Lapo Elkann è molto concentrato sul brand degli occhiali di lusso della società da lui fondata Italia Independent Group. Pochi però sanno che proprio a causa di quest’azienda, Elkann sta passando un periodo molto difficile dal punto di vista finanziario. Anche perché si tratta di una delle attività imprenditoriale più importanti che possiede, e che dal 2007 si occupa di progettare e realizzare occhiali da sole e vari accessori di lusso per i consumatori di fascia alta.

Dal giugno dello scorso, Italia Independent Group è entrata in crisi, iniziando a registrare delle perdite che stanno pesando non poco su Lapo Elkann. Il rampollo di casa Agnello soltanto lo scorso anno, ha infatti dovuto immettere un capitale di circa 12 milioni di euro, per saldare i debiti registrati dalla sua azienda. Una situazione molto difficile che oltretutto, la recessione ormai alle porte, potrebbe peggiorare.

Il rampollo di casa Agnelli ha cambiato vita, dove vive adesso

Ma non solo, perché molti analisti finanziari, sostengono che il suo brand sia in realtà in difficoltà da anni. E che nell’ultimo quinquennio, sono circa quaranta i milioni che Lapo è stato costretto a versare, per non mandare in fallimento il suo brand. Se la situazione non migliora, il suo fatturato potrebbe crollare ulteriormente. Lapo Elkann da qualche anno ha cambiato vita, e si divide tra Italia e Portogallo.

Quest’ultima è infatti la nazione della sua compagna Joana Lemos, che ha sposato e con cui adesso condivide la quotidianità. sembra dunque che Elkann abbia messo da parte gli eccessi che lo hanno reso famoso sui giornali di gossip in questi anni, e si stia invece dedicando a una vita più “tranquilla”.

Lapo Elkann: “Mia moglie è più famosa di me in Portogallo”

Lo ha raccontato lui stesso in una delle ultime interviste che ha rilasciato al quotidiano Il Giornale: “Viviamo tra l’Estoril, dove c’è il circuito automobilistico, a pochi chilometri da Lisbona, e l’Algarve, nel sud del Paese. Per noi è più facile avere una vita normale là, piuttosto che in Italia, anche per questo non le voglio infliggere un trasferimento. Tra l’altro in Italia mia moglie è la signora Elkann, ma in Portogallo io sono il signor Lemos. È più famosa lei di me, io sono semplicemente il marito”