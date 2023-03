Capelli, quanto crescono in un mese e come accelerare la crescita: la verità che non ti aspetti

Quanto crescono i capelli in un mese e come accelerare la relativa crescita? Ecco la verità che non ti aspetti.

Inutile negarlo, tutti quanti desiderano una chioma di capelli folta e splendente. Ma quanto crescono in un mese e come fare ad accelerare la relativa crescita? Entriamo quindi nei dettagli e vediamo tutto quello che c’è da sapere in merito.

“I capelli di una donna sono il termometro della sua anima. Quando una poverella sta male, cosa fa? Va dal parrucchiere. Prima ancora che dall’analista. Mette quel che ha di più vuoto tra le mani del coiffeur e si abbandona fiduciosa. E magari, all’improvviso l’incoscienza, gli dice la fatidica frase: ‘Fai tu’“, ha affermato Luciana Littizzetto.

I capelli d’altronde, proprio come le mani, sono considerati un importante biglietto da visita di una persona. Non stupisce, pertanto, che si cerchi sempre di prendersene cura, con la speranza di avere una chioma folta e lucente.

Proprio in tale ambito, pertanto, interesserà sapere di quanto crescono i capelli in un mese e come fare ad accelerare la relativa crescita. Entriamo quindi nei dettagli e vediamo tutto quello che c’è da sapere in merito.

Capelli, quanto crescono in un mese e come accelerare la crescita: tutto quello che c’è da sapere

Come è facile immaginare, non è possibile stabilire a priori di quanto crescono i capelli in un mese. Questo perché può capitare che non crescano come desiderato, per via di tutta una serie di fattori. Tra questi ad esempio si annoverano lo stress, alimentazione non adeguata e così via.

In generale, comunque, è possibile affermare che i capelli crescono di circa un centimetro al mese. Ma come fare ad accelerare la relativa crescita? Ovviamente non esiste una formula magica in tal senso. Tuttavia è possibile optare per dei piccoli trucchi che contribuiscono a velocizzare tale percorso.

A tal fine interesserà sapere che l’olio di Argan, ma anche quello di oliva, di mandorla e di cocco, sono davvero molti utili. Basta mettere pochi gocce nel balsamo, lasciare agire per circa venti minuti e i capelli potranno risentire dei relativi benefici. Ma non solo, si rivelano essere molti utili anche degli impacchi a base di miele e yogurt, oppure tè verde. Tutti ingredienti naturali che aiutano ad avere una chioma bella, folta e splendente.