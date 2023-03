Quanto guadagna un camionista? È una delle figure più richieste sul mercato

Una delle figure più richieste sul mercato è quella del autista di camion o autobus: quanto guadagna un camionista?

Di recente è stato approvato il bonus patente 2023 che permette di conseguire la patente o ad uso professionale, per i giovani con meno di 35 anni d’età. Si tratta di un’importante opportunità da prendere al volo.

Dopotutto, il settore dell’autotrasporto è alla continua ricerca di figure professionali qualificate per la guida di veicoli da lavoro, come camion o autobus.

Più in generale corrieri, camionisti e autisti di autobus sono tra le figure professionali più cercate sul mercato in questo momento. Scopriamo quali sono i requisiti per poter accedere a questa professione e quali sono i guadagni.

Quanto guadagna un camionista: facciamo chiarezza

Per guidare un veicolo come camion o autobus è necessario essere muniti di una particolare patente di guida. Uno dei mercati più importanti dell’economia italiana è proprio quello dell’autotrasporto e della logistica. Si tratta di un punto cardine, intorno al quale ruota l’attività della maggior parte delle aziende del Bel paese. In questo settore, ci sono una serie di figure che non possono mancare, come quella dell’autista di mezzi pesanti.

Per ricoprire questo ruolo di responsabilità è necessario essere muniti di una patente di guida professionale. Dopotutto, gli autisti di camion e autobus sono responsabili della merce e delle persone che trasportano. Per questo motivo è necessario essere dotati di requisiti professionali e personali di un certo tipo. Nello specifico, ci impiega intraprendere questo percorso professionale deve essere in grado di gestire bene lo stress e la stanchezza.

Gli autotrasportatori sono coloro che svolgono il ruolo di trasporto di merci per conto terzi. Si tratta di un lavoro dipendente che prevede la stipulazione di un contratto che può essere a tempo determinato o indeterminato. Generalmente, i trasportatori si occupano del trasporto di vari tipi di merce come:

Prodotti alimentari

Carburanti

Prodotti per animali

Animali vivi

Materiali edili.

Nella maggior parte dei casi, il trasporto di questi prodotti avviene mediante l’uso di autocarri, autotreni o autoarticolati.

Per poter ricoprire il ruolo di autotrasportatore è necessario essere muniti di patente di tipo C, che abilita alla guida di mezzi pesanti per motivi personali. Mentre, per svolgere l’attività a livello professionale è necessario avere la patente CQC, che abilita alla guida professionale conto terzi.

Lo stipendio di un camionista

Nel settore degli autotrasporti sono previsti stipendi in linea con la media nazionale. Spesso, però, i guadagni sono incrementati dagli straordinari o dalle maggiorazioni per lavoro festivo o notturno.

Ad ogni modo, per rispondere alla domanda iniziale “quanto guadagna un camionista?”: 1700 euro netti al mese.

La cifra appena citata rappresenta lo stipendio medio che varia in base all’esperienza, alla tratta percorsa e a tanti altri elementi.

Un camionista alle prime armi percepisce uno stipendio netto di circa 1480 euro al mese. Mentre un camionista con venti anni di esperienza può guadagnare uno stipendio di 1601 euro al mese netti. Infine, i camionisti con livello contrattuale Q, ovvero quelli che hanno più di 30 anni di esperienza possono arrivare a percepire uno stipendio netto al mese di 2.297 euro.