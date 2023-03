Le date dei pagamenti INPS: i giorni di marzo da circolettare

Oggi scopriremo quali sono le date dei pagamenti INPS previsti per il mese di marzo 2023. Ecco i giorni da segnare in rosso.

Come tutti i mesi anche a marzo 2023 l’INPS effettuerà crediti in favore di pensionati, persone che ricevono indennità e percettori di pensione al reddito di cittadinanza.

Alcuni pagamenti saranno effettuati in una data ben precisa, per altri invece bisogna rispettare altre regole.

Vediamo quando saranno pagate le pensioni, quando avverrà il versamento del reddito di cittadinanza, quando sarà riconosciuto l’assegno unico alle famiglie che ne hanno diritto e in quale giorno riceveranno l’indennità di disoccupazione i percettori di Naspi.

Le date dei pagamenti INPS: tutto quello che c’è da sapere

Anche per il mese di marzo le date dei pagamenti INPS delle pensioni restano invariate. Di fatto, i pensionati riceveranno l’accredito della pensione già a partire dal primo girono di marzo. La gestione delle pensioni è affidata a Poste Italiane. Per il ritiro della liquidità allo sportello è necessario seguire la turnazione alfabetica, in base a quanto comunicato in bacheca.

Dunque, alcuni pensionati riceveranno l’importo già il primo giorno del mese altri, invece, dovranno attendere i primi giorni della seconda settimana.

Per i percettori di reddito di cittadinanza, così come per coloro che percepiscono la pensione di cittadinanza, la data da segnare il rosso sul calendario è quella del 27 marzo. Questa data è rispettata per coloro che ricevono per la prima volta il sussidio di povertà.

Per quanto riguarda l’assegno unico, proprio a partire dal mese di marzo 2023 inizierà il secondo anno del sussidio alla genitorialità. Questo sarà erogato d’ufficio a tutti coloro che hanno presentato la domanda nel 2022. Dunque, non è necessario presentare nuovamente l’istanza, fermo restando che occorre rinnovare la DSU per ricevere l’importo proporzionato alla propria condizione reddituale ed economica.

L’assegno unico sarà corrisposto a marzo anche in favore di coloro che non hanno mai ricevuto l’importo, purché questi abbiano presentato domanda entro il 28 febbraio 2023.

Per i percettori di Naspi, il giorno da segnare in rosso sul calendario è quello del 15 marzo, che quest’anno cade di mercoledì. In questa giornata, sarà effettuato l’accredito dell’indennità di disoccupazione.