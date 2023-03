Bonus patente, c’è chi ha diritto ad un voucher fino a 2500 euro: come funziona

Grazie al cosiddetto bonus patente c’è chi ha diritto ad un bonus fino a 2500 euro. Ecco come funziona e in cosa consiste.

Ottime notizie per chi vuole conseguire queste tipologie di patente. In determinati casi, e in possesso di determinati requisiti, infatti, è possibile beneficiare di un voucher fino a 2500 euro. Ma chi ne ha diritto e soprattutto come funziona? Entriamo quindi nei dettagli e vediamo tutto quello che c’è da sapere in merito.

I mezzi di trasporto sono indubbiamente molto utili perché ci permettono di raggiungere i vari posti di nostro interesse in modo estremamente facile e veloce. Oltre ai tanti vantaggi, però, non mancano alcuni piccoli inconvenienti. Quest’ultimi rappresentati dai costi che finiscono per pesare sulle tasche delle famiglie.

A tal proposito abbiamo già avuto modo di vedere assieme come fare per far fronte al caro benzina e risparmiare un bel po’ di soldi. Sempre soffermandosi sul fronte costi, inoltre, interesserà sapere che giungono buone notizie per molti giovani che vogliono conseguire la patente per la guida dei mezzi pesanti. In determinati casi, infatti, è possibile richiedere e ottenere un voucher fino a 2.500 euro. Entriamo quindi nei dettagli e vediamo tutto quello che c’è da sapere in merito.

Bonus patente, c’è chi ha diritto ad un voucher fino a 2500 euro: cosa c’è da sapere

A partire dallo scorso 6 febbraio 2023 per le autoscuole e dal 13 febbraio per l’utenza, è attiva la piattaforma attraverso cui poter richiedere il bonus patente da 2.500 euro. Entrando nei dettagli, così come è possibile leggere sul sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, son stati:

“stanziati 25,3 mln di euro per il periodo che va dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2026, per il bonus patente. Si tratta di fondi del ministero destinati a giovani tra i diciotto e trentacinque anni che vogliano conseguire la patente o le abilitazioni professionali per la guida dei veicoli destinati all’esercizio dell’attività di autotrasporto di persone e di merci”.

Si tratta, in pratica, di un contributo in grado di coprire fino all’80% della spesa sostenuta, fino ad un importo pari a massimo 2.500 euro. A poter richiedere e beneficiare di tale agevolazione, come già detto, sono i giovani con un’età che va dai 18 anni fino ad arrivare a 35 anni.

Questo a patto di voler conseguire una delle seguenti tipologie di patente, ovvero: C, C1, CE, C1E, D, D1, DE e D1E oppure la carta di qualificazione del conducente (Cqc). La richiesta può essere effettuata solo una volta, con il bonus che viene emesso a seconda dell’ordine cronologico di inoltro delle domande, fino ad esaurimento delle risorse disponibili per ognuno degli anni dal 2022 al 2026.

I soggetti interessati e avanti diritto devono presentare apposita richiesta in modalità telematica. Per compiere tale operazione è necessario registrarsi sulla piattaforma messa a disposizione dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Il bonus deve essere utilizzato entro 60 giorni dalla data di emissione. Il titolo di guida, invece, deve essere conseguito entro 18 mesi dal momento in cui si beneficia di tale bonus.