Rivoluzione in casa PostePay con l’introduzione di un nuovo servizio atteso da tanto tempo dai titolari di una prepagata. Pronti a scoprire la straordinaria novità?

Prende il nome di PostePay Open e farà sorridere tanti utenti interessati da sempre ad una pratica funzionalità. Ecco quale.

I titolari di una PostePay e i cittadini che finora hanno aspettato per attivare una carta prepagata rimarranno soddisfatti della novità dell’azienda italiana. La carta si arricchisce di un nuovo servizio che va ad aggiungersi a numerosi altri vantaggi già attivi. Nello specifico, la rivoluzione coinvolgerà il metodo di ricarica della prepagata. Udite, udite, d’ora in poi sarà possibile ricaricare la PostePay con i conti che si possiedono in altri istituti di credito. Basta doversi recare presso uno sportello di un Ufficio Postale, uno sportello Postamat o in tabaccheria. La ricarica potrà essere comodamente effettuata da casa seguendo una procedura online pratica e veloce.

PostePay Open e la ricarica online della prepagata

Si chiama PostePay Open il nuovo servizio a cui accedere dall’App scaricabile sia su iPhone che Android. Consentirà di ricaricare la carta PostePay utilizzando i conti correnti a proprio nome aperti presso altre le banche. La procedura è semplice e veloce. Basterà aprire l’applicazione, accedere tramite credenziali e selezionare la dicitura “Ricarica da altri conti”. In alternativa si potrà cliccare su “Gestisci PostePay Open”. Entrambe le voci si troveranno facilmente nella home page.

Il primo passo sarà quello di sottoscrivere il contratto, poi si potrà procedere con la ricarica online sfruttando l’innovativo servizio. Condizione necessaria è che il conto da cui si prendono i soldi sia intestato al titolare della carta. Il trasferimento si compirà tramite bonifico standard o istantaneo. Un’opportunità di accelerare le tempistiche di ricarica unica ma non è il solo vantaggio.

Cosa fare con la funzione Open

Dall’app sarà possibile controllare costantemente (dopo la prima ricarica) il saldo sulla carta e sui conti aggiunti e collegati alla PostePay. Si potranno condividere le coordinate dei conti stessi, gestire e aggiornare i consensi, vedere l’elenco dei conti utilizzati e aggiungere un conto di un altro istituto di credito. Infine, si potrà eliminare un conto precedentemente salvato. Una gamma di funzionalità completa, dunque, quella proposta da PostePay Open.

Per quanto riguarda l’attivazione del servizio occorre sapere che per la sottoscrizione veloce del servizio si dovrà avere la Firma Elettronica Avanzata attivabile anche durante la procedura stessa.

Per aggiungere i conti correnti, invece, basterà selezionare “Aggiungi strumento di pagamento” e selezionare la banca in cui si ha il conto aperto e intestato. Va bene anche la cointestazione. In ultimo si dovrà dare il consenso per la visualizzazione delle informazioni riguardanti il proprio conto indicando le credenziali di autenticazione forte richieste dalla banca. A questo punto basterà confermare l’operazione di ricarica e il trasferimento dei soldi sarà autorizzato.