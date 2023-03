Bonus spesa da 600 euro: un altro aiuto che si affianca a carta acquisti e reddito alimentare

Oltre alla carta acquisti, la carta risparmio e il reddito alimentare è disponibile un nuovo bonus spesa da 600 euro.

La situazione di crisi economica e occupazionale che ha colpito l’Italia e l’Europa intera ha messo seriamente in difficoltà numerosi nuclei familiari. Per questo motivo, è aumentato la platea dei cittadini che hanno bisogno di aiuti statali per poter arrivare a fine mese.

Lo Stato ha deciso di mettere in campo una serie di risorse indirizzate in favore dei nuclei familiari in maggiore difficoltà economica. Risparmio e al reddito alimentare a cui si andrà ad aggiungere anche il nuovo bonus spesa del valore di 600 euro.

Scopriamo quali sono i requisiti per accedere al nuovo bonus spesa e come fare ad ottenerlo.

Nuovo bonus spesa da 600 euro: facciamo chiarezza

Il nuovo bonus spesa da 600 euro è l’ennesimo aiuto indirizzato in favore delle famiglie meno abbienti e in serie difficoltà economica. Il contributo riconosce un importo massimo del valore di €600 che dovrà essere richiesto dai soggetti interessati direttamente al proprio Comune di residenza. Per ottenere il beneficio è necessario rispettare determinati requisiti. Inoltre, l’importo di denaro dovrà essere speso solo per l’acquisto di generi alimentari, di prima necessità e farmaci.

Ad ogni modo, l’importo rappresenta un emolumento una tantum, dunque sarà erogato una sola volta su domanda del nucleo familiare interessato.

Il bonus spesa da 600 euro è indirizzato in favore di over 65 o nuclei familiari che hanno figli in età inferiore a 3 anni e sono in possesso di specifici requisiti reddituali. In particolare, è necessario avere un ISEE inferiore a 7640,18 euro.

Altri aiuti da conoscere

Oltre al nuovo bonus spesa da €600 i cittadini di difficoltà economica hanno la possibilità di accedere ad altri aiuti come la carta acquisti, la carta risparmio e il reddito alimentare.

A proposito di queste misure sottolineiamo che la carta acquisti prevede l’erogazione di un importo di €40 al mese che viene ricaricate bimestralmente. Le famiglie che ne hanno diritto ricevono complessivamente 480 euro all’anno. Per ottenere la carta acquisti 2023, è necessario presentare domanda presso gli uffici postali compilando un apposito modulo.

Quest’anno le famiglie che hanno un reddito inferiore a 15.000 euro possono accedere alla carta acquisti. Si tratta di un bonus che viene erogato sotto forma di buoni spesa da utilizzare presso gli esercizi commerciali che vendono prodotti alimentari ugelli di prima necessità.

Vi è poi un’altra misura introdotta nel 2023: il reddito alimentare. In questo caso non si tratta di un’erogazione denaro, bensì di un pacco alimentare che viene consegnato alle famiglie in difficoltà economica.

Lo scopo dell’iniziativa è quello di aiutare concretamente le famiglie che fanno difficoltà ad acquistare generi di prima necessità e alimenti. Ma, allo stesso tempo, con il reddito alimentare, s’intende contrastare lo spreco di cibo. Di fatto, i pacchi in questione prevedono l’utilizzo di cibo invenduto e prossimo alla scadenza, provenienti dai supermercati della GDO. Il reddito alimentare sarà operativo solo per le grandi città, in via sperimentale. Successivamente, si provvederà a estendere l’iniziativa a tutti i comuni.