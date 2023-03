Soldi, banconote false messe in vendita in negozio: il tariffario

I carabinieri hanno scoperto un’organizzazione che metteva in vendita presso un negozio delle banconote false. Ecco cosa è successo.

Non è passata inosservata la recente scoperta da parte dei carabinieri di un negozio presso cui un'organizzazione vendeva banconote false, con tanto di orari e prezzi.

“È bene avere il denaro e le cose che il denaro può comprare, ma è bene anche, ogni tanto, controllare ed essere sicuri di non aver perso le cose che il denaro non può comprare“, affermava George Horace Lorimer. Il denaro, in effetti, non può comprare tutto. Tuttavia non si può negare come sia molto utile in diverse situazioni.

A partire dalla spesa settimanale fino ad arrivare alle piccole esigenze quotidiane, d’altronde, sono davvero tante le volte in cui ci ritroviamo a dover mettere mano al portafoglio. Data la sua importanza, pertanto, è fondamentale prestare attenzione al denaro, onde evitare spiacevoli inconvenienti.

Proprio in tale ambito non è passata inosservata la recente scoperta da parte dei carabinieri di un negozio presso cui un'organizzazione vendeva banconote false, con tanto di orari di apertura e chiusura, oltre ad un prezzario.

Soldi, banconote false messe in vendita presso un negozio: tutto quello che c’è da sapere

Sempre soffermandosi su soldi contraffatti, inoltre, non è passata inosservata la recente scoperta da parte dei carabinieri di un negozio presso cui un'organizzazione vendeva banconote false, con tanto di orari di apertura e chiusura e prezzario. Ma dove è successo?

Ebbene, le forze dell’ordine hanno scoperto che vi era un’organizzazione specializzata allo scambio di euro contraffatti che venivano acquistati in tutta Italia e anche fuori dai confini nazionali. Entrando nei dettagli l’organizzazione svolgeva la propria attività presso un basso nel quartiere Vasto.

Quest’ultimo aveva degli orari ben definiti, tanto da essere aperto tutti i giorni dalle ore 12 alle ore 19.30 circa, ad eccezione delle domeniche e dei giorni festivi. Proprio qui si scambiavano euro falsi, il cui prezzo era fissato al 10% del valore nominale. Ovvero pari a un euro per ogni dieci euro.

Nell’ambito dell’indagine in questione i militari del Comando Antifalsificazione Monetaria, assieme a quelli del Comando Provinciale di Napoli e di Brescia, hanno arrestato 19 persone su richiesta della Procura partenopea. Tra questi, nove sono finiti in carcere, mentre dieci agli arresti domiciliari. Per altri cinque indagati, invece, si è optato per la misura del divieto di dimora.