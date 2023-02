Carolina Crescentini ha un marito famosissimo: chi è?

Sapete chi è e cosa fa nella vita il famosissimo marito dell’attrice Carolina Crescentini? Ecco di chi si tratta.

Tra le attrici italiane più apprezzate e conosciute, non crea stupore il fatto che siano in molti a voler conoscere qualcosa in più sulla vita privata di Carolina Crescentini. In particolare sono in molti a chiedersi, ad esempio, chi sia e che lavora svolga il marito. Entriamo quindi nei dettagli e vediamo tutto quello che c’è da sapere in merito.

Carolina Crescentini è senz’ombra di dubbio una delle attrici italiane più amate e seguite. In grado di dar vita ad una carriera all’insegna del successo, è nota ad esempio per vestire i panni di Paola Vinci nella serie televisiva del momento dal titolo Mare Fuori.

Grazie alla recitazione è riuscita ad ottenere grandi soddisfazioni e a farsi amare dal grande pubblico. Non stupisce, pertanto, il fatto che siano in molti a voler conoscere qualcosa in più sulla sua vita privata.

Carolina Crescentini ha un marito famosissimo: ecco chi è e cosa fa nella vita

Ormai da qualche anno Carolina Crescentini è sentimentalmente legata al cantautore Francesco Motta con cui è convolata a nozze nel 2019. Nato a Pisa il 10 ottobre 1986, Francesco Motta, noto semplicemente come Motta, ha fondato il gruppo Criminal Jokers che ha debuttato nel 2010 con l’album This was supported to be the future.

In seguito ha intrapreso gli studi presso il Centro sperimentale di cinematografia di Roma, iniziando così a comporre le colonne sonore di vari film e documentari. Nel 2016 è uscito il suo primo album da solista dal titolo La fine dei vent’anni. Ma non solo, ha anche partecipato al Festival di Sanremo del 2019 con il brano Dov’è l’Italia.

Una vita particolarmente intensa e ricca di soddisfazioni, quella di Motta, sia dal punto di vista professionale che personale. Sei anni più giovane della moglie, a proposito della storia d’amore con Carolina Crescentini la stessa attrice italiana nel corso di un’intervista rilasciata al Corriere della Sera qualche tempo fa ha raccontato:

“La prima volta che siamo usciti, dopo un anno che ci sentivamo al telefono (io sono un po’ lenta), lo vedevo così giovane. Mi disse che aveva pubblicato un cd intitolato La fine dei vent’anni. Ho capito, gli risposi, ma quando sono finiti i tuoi vent’anni? Abbiamo gli stessi riferimenti culturali. Lo provocavo, gli dicevo che nel mio luogo di riferimento andavo col walkman, gli spiegavo cos’era. E lui: guarda che lo avevo anche io”.