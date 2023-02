In pensione a 11 anni: questa ragazza ci è riuscita davvero

Una storia davvero incredibile, di quelle alle quali non è facile dar conto. Il tutto, invece rappresenta la più autentica realtà.

Alcune storie meritano di essere raccontate, senza alcun dubbio. In qualche modo è assolutamente corretto riportare gli eventi cosi come sono nati e cosi come nel tempo si sono evoluti. In alcuni casi certe vicende possono apparire surreali se non addirittura fasulle. La verità è che la stessa grandezza di certe storie rischia di allontanarle dalla realtà percepita da chi le ascolta. In questo caso, ci troviamo più che mai di fronte a qualcosa di assolutamente unico. Senza alcun dubbio.

Una storia davvero incredibile insomma, cosi come ribadito più volte, figlia di un momento storico che in ogni parte del mondo dimenticherebbero tutti molto volentieri. La storia di Pixie Curtis, infatti inizia durante la pandemia, quel momento molto particolare che ha visto praticamente quasi l’intero pianeta chiudersi in casa per un bel po’ di giorni. In quella fase tanto particolare, una ragazzina, oggi undicenne ha dato una svolta alla sua vita e non solo.

Nel corso dei vari lockdown, per intenderci, Pixie Curtis ha iniziato a vendere fasce, fiocchi e accessori per capelli online arrivando a creare un impero multimilionario, qualcosa di assolutamente impensabile che oggi porta la ragazza a vivere una condizione chiaramente inattesa che le consente, per intenderci, tutta la libertà di questo mondo. Immaginare di andare in pensione a 11 anni può essere immaginabile? In questo caso, evidentemente si.

Nel maggio del 2022, poco meno di un anno fa insomma, la sua linea di fermagli ha prodotto entrate per circa 200mila dollari nel primo mese di vendite in Australia. A questo punto però, la giovane, in accordo con la madre, ha deciso di prendersi una lunga pausa dal lavoro per concentrarsi sullo studio. In effetti considerati i guadagni e la salute del business da lei creato possiamo dire che può ampiamente godersi un po’ di riposo, a questo punto.

Cosi come sottolineato da molti, la ragazza deve aver preso il fiuto degli affari dalla sua famiglia con la quale vive a Sidney in una villa da più di sei milioni di dollari. Sua madre Roxy, tra le altre cose è proprietaria di una agenzia di giovani talenti e di un marchio d’abbigliamento molto noto. La tessa madre di Pixie le ha regalato di recente una Mercedes da ben 50mila dollari che chiaramente la stessa ragazza non può guidare.

In pensione a 11 anni? La madre della ragazza aveva già previsto tutto

La madre di Pixie, aveva già previsto, per lei, un pensionamento alla soglia dei 15 anni. Il tutto forte di un patrimonio stimabile in oltre un milione di dollari. Tutto organizzato per la ragazza insomma che oggi può tranquillamente concentrarsi sullo studio con alle spalle una brevissima, per il momento, ma intensa carriera imprenditoriale. L’annuncio del suo prossimo pensionamento ha di certo fatto clamore, dal momento in cui è stato annunciato in una intrvista su News.com.au.

“Pixie ha deciso di appendere le scarpette al chiodo e concentrarsi sul suo imminente ingresso al liceo – ha dichiarato infatti sua madre – L’interruzione avverrà nei prossimi mesi, ma lo shop online Pixie’s Pix resterà aperto, tornerà com’era in origine, e continueremo a gestirlo insieme ma con molta meno pressione per Pixie”. A tal proposito proponiamo la classifica degli under 30 più ricchi dell’intero panorama mondiale secondo la rivista Forbes:

12. Andy Fang

Età: 29

Patrimonio netto: 1,1 miliardi di dollari

Fonte di ricchezza: DoorDash

Paese: Stati Uniti

11. Stanley Tang

Età: 29

Patrimonio netto: 1,2 miliardi di dollari

Fonte di ricchezza: DoorDash

Paese: Stati Uniti

10. Gustav Magnar Witzoe

Età: 28

Patrimonio netto: 4,5 miliardi di dollari

Fonte di ricchezza: piscicoltura

Paese: Norvegia

9. Gary Wang

Età: 28

Patrimonio netto: 5,9 miliardi di dollari

Fonte di ricchezza: criptovaluta

Paese: Stati Uniti

8. Ryan Breslow

Età: 27

Patrimonio netto: 2,0 miliardi di dollari

Fonte di ricchezza: E-commerce

Paese: Stati Uniti

7. Austin Russell

Età: 27

Patrimonio netto: 1,6 miliardi di dollari

Fonte di ricchezza: tecnologia automobilistica autonoma

Paese: Stati Uniti

6. Katharina Andresen

Età: 26

Patrimonio netto: 1,3 miliardi di dollari

Fonte di ricchezza: impresa di investimento

Paese: Norvegia

5. Henrique Dubugras

Età: 26

Patrimonio netto: 1,5 miliardi di dollari

Fonte di ricchezza: Fintech

Paese: Brasile

4. Wang Zelong

Età: 25

Patrimonio netto: 1,5 miliardi di dollari

Fonte di ricchezza: produzione di pigmenti

Paese: Cina

3. Pedro Franceschi

Età: 25

Patrimonio netto: 1,5 miliardi di dollari

Fonte di ricchezza: Fintech

Paese: Brasile

2. Alexandra Andresen

Età: 25

Patrimonio netto: 1,3 miliardi di dollari

Fonte di ricchezza: impresa di investimento

Paese: Norvegia

1. Kevin David Lehmann

Età: 19

Patrimonio netto: 2,4 miliardi di dollari

Fonte di ricchezza: farmacie

Paese: Germania

Un gruppo molto folto insomma. Giovani alla riscossa per un mondo in cui ogni sogno, oggi, sembra davvero realizzabile.