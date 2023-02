10eLotto, ancora pioggia di milioni: la dea bendata è in giro per l’Italia

Una vincita incredibile, eccezionale, di quelle alle quali ormai il nostro paese sembra essersi più che mai abituato.

Da alcune settimane, ormai, il nostro paese sembra aver imboccato una precisa strada quasi del tutto inaspettata. Quello che è capitato, diciamo cosi, in qualche modo poteva essere parte integrante degli stessi sogni dei giocatori. La condizione perfetta, l’evoluzione perfetta di una situazione che ormai da quasi due mesi aveva fatto in modo si creasse una attesa quasi spropositata per quanto lunga e ricca di tensione. Alla fine il tutto si è concretizzato.

I fatti del 16 febbraio scorso in qualche modo hanno incarnato il desiderio nemmeno poi tanto nascosto di un intero paese. Al centro di tutto l’attesa insostenibile per una sestina vincente che non arrivava mai, l’estrazione del sei al Superenalotto, un evento atteso orma da quasi due anni, qualcosa di inspiegabile. Il jackpot, letteralmente da capogiro, parliamo di ben 371 milioni di euro, una somma di denaro mai vista nel nostro paese in specifici contesti.

Già, è vero, una somma di denaro associata a un concorso a premi, di queste dimensioni, nel nostro paese non era mai passata, mai vista, concepita, niente. Chiaramente tutto il paese almeno psicologicamente, mentalmente era mobilitato per accogliere, sognare di tenere per se un simile premio, un record assoluto che ha stracciato il primato precedente in modo totale, netto, quasi riducendo quella specifica somma di denaro a niente.

Niente proprio, certo, non si può definire. Il precedente primato di vincita in Italia, infatti, era quello di Lodi, realizzato nel 2019 sempre al Superenalotto, ovviamente. In quel caso, il fortunato di turno grazie a una giocata da pochissimi euro era riuscito a portare a casa l’incredibile somma di 209 milioni di euro. Certo, il 16 febbraio le cose sono andate in modo completamente diverso. Tutto ha avuto l’odore del trionfo collettivo, di una sorta di giustizia offerta dalla stessa fortuna.

In questo caso, certo è successo l’impossibile, forse quello che si sperava intimamente ma che poi nessuno pensava potesse accadere davvero. Quel jackpot ultra milionario è andato a novanta diverse, persone, almeno novanta, cosi come il numero delle giocate effettuate. Un sistema Sisal che con singole quote da 5 euro ha permesso a tantissime persone di ricevere un premio di circa 4 milioni di euro a testa, il massimo insomma, qualcosa di fortemente democratico e giusto, in un certo senso.

10eLotto, ancora pioggia di milioni: 2,5 milioni di euro a Telese con una giocata da 2 euro

La fortuna ancora una volta gravita fortemente sul nostro paese, niente di più bello, niente di più inaspettato, per i più pessimisti. L’ultima conferma arriva da Telese Terme, in provincia di Benevento. Si vince ancora e si vince grazie all’ennesimo concorso in voga di questi tempi, il 10eLotto. La versione istantanea del gioco ha infatti portato al successo un fortunato giocatore che si è portato a casa in pochissimi secondi l’invidiabile somma di 2,5 milioni di euro.

La ricevitoria di Via Roma a Telese Terme ha sfornato la giocata del giorno. I numeri giocati sono risultati i seguenti: 5-7-10-17-25-27-47-48-77-90. Da qui lo spunto per la combinazione vincente che ha portato al premio milionario. Nello specifico la giocata prevedeva la scommessa di 1 euro più un altro euro rispettivamente per le opzioni Numero Oro e Doppio Oro. Complessivamente, quindi parliamo di un investimento totale di soli 3 euro.

Centrati tutti i numeri dell’estrazione insomma, tra questi uno come Numero Oro, per una vincita complessiva da 2,5 milioni di euro. Al momento ci troviamo di fronte alla più alta vincita del 2023 per quel che riguarda il 10eLotto. Stesso importo, infatti della precedente vincita ultra milionaria centrata un mese fa a Montelupo Fiorentino. Si vince insomma e si vince più che mai bene in un momento in cui gli italiani hanno più che mai bisogno di speranza.

Ancora una soddisfazione, quindi, per la platea di giocatori del nostro paese che in modo nemmeno poi tanto velato cercano proprio nel gioco la possibilità di riscatto che altrove è letteralmente impossibile da immaginare. Gli italiani a questo punto credono fortemente nella speranza di essere protagonisti grazie al gioco, si spera, sempre con la massima moderazione. I tempi, le cronache, dimostrano che tutto insomma è più che mai possibile. Ogni situazione può di colpo cambiare in modo del tutto inaspettato. La speranza insomma, il sogno.