Lidl | Eurospin | Md, scoperto che carne e affettati mangiamo: i produttori che non ti aspetti

Da dove proviene la carne del discount? Chi rifornisce supermercati come Lidl, MD e Eurospin? La risposta è sorprendente.

Spesso si tende ad associare il termine discount ad un concetto di bassa qualità dei prodotti. In realtà, molte volte, i prodotti che troviamo sugli scaffali di supermercati come Lidl, MD e Eurospin sono gli stessi prodotti dei grandi marchi sotto mentite spoglie.

Conto correnteDi fatto, basta dare un’occhiata alle etichette per accorgersi che alcuni prodotti vengono realizzati negli stessi stabilimenti delle grandi aziende produttrici di alimenti confezionati. È dunque chiaro che, pur cambiando il packaging, la qualità del prodotto resta invariato. Tuttavia, vi è un altro aspetto particolarmente interessante, che riguarda il prezzo.

Infatti, sebbene alcuni prodotti siano realizzati dei grandi marchi alimentari italiani, la vendita sotto mentite spoglie fa abbassare notevolmente il prezzo. Tutto ciò si traduce in un importante risparmio per il consumatore, che ha la certezza di portare a casa prodotti di qualità a prezzi competitivi.

Se tutto ciò vale per i prodotti confezionati, cosa possiamo dire per quelli freschi? Da dove proviene la carne del discount? Anche in questo caso, la risposta è sorprendente.

Carne del discount: conviene comprarla?

Negli ultimi anni si sta sfatando il mito che associa il termine discount al concetto di bassa qualità dei prodotti. Per questo motivo, molte persone acquistano nei supermercati Lidl, MD e Eurospin, non solo i prodotti confezionati, ma anche quelli freschi.

È questo il caso della carne da discount, che si contraddistingue per molteplici qualità:

Il prezzo competitivo;

Le promozioni settimanali e periodiche;

L’ampia scelta di carne.

Ad ogni modo, per rispondere alla domanda iniziale “da dove proviene la carne del discount?” dobbiamo sottolineare come, anche in questo caso, spesso dietro ad un marchio poco noto si nasconde un produttore rinomato.

Dunque, anche la carne del discount è fornita da Fiorucci, Aia, Montana, Amadori, Casa Modena e così via.

Tuttavia, a differenza dei supermercati della grande distribuzione organizzata, i punti vendita discount potrebbero peccare dal punto di vista dei controlli sanitari. Per questo motivo si consiglia di guardare sempre con attenzione l’etichetta per individuare in modo chiaro il produttore. Inoltre, è necessario controllare sempre la data di scadenza, per essere certi di aver scelto carne fresca e di qualità.