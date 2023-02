Elly Schlein, quanto guadagna la nuova segretaria del Pd: cifre inaspettate

Nuova segretaria del Partito Democratico, quanto guadagna Elly Schlein? Svelate le cifre che non ti aspetti

Elly Schlein è la nuova segretaria del Pd. Prima donna alla guida del partito, non stupisce che siano in molti a voler sapere qualcosa in più su di lei. In particolare sono in tanti a chiedersi, ad esempio, a quanto ammontino i suoi guadagni. Entriamo quindi nei dettagli e vediamo tutto quello che c’è da sapere in merito.

Classe 1985, Elly Schlein è la nuova segretaria del Partito Democratico. Dopo aver terminato al secondo posto la prima fase delle primarie, ovvero quella riservata ai circoli, la Schlein è riuscita ad imporsi ai gazebo con quasi il 54% dei voti.

Elly Schlein, quanto guadagna la nuova segretaria del Pd: le informazioni disponibili

Ebbene, come riportato da Money, si evince che Elly Schlein, in qualità di deputata, ha diritto a un’indennità pari a cinque mila euro al mese. A questi si aggiungono una diaria di 3.503,11 e un rimborso per spese di mandato dall’importo pari a 3.690 euro. Ma non solo, ha diritto anche a 1.200 euro all’anno per il rimborso delle spese telefoniche e da 3.323,70 fino ad arrivare a quota 3.995,10 euro ogni trimestre per le spese di trasporto.

In occasione del suo mandato da europarlamentare, inoltre, la nuova segretaria del PD avrebbe portato a casa complessivamente uno stipendio che va dai 16 mila fino ad arrivare ai 19 mila euro al mese. L’importo finale, infatti, differisce in base alla frequenza con cui ogni membro partecipa alle varie sedute. Come già detto, comunque, si tratta solo di stime e non sono disponibili informazioni certe in merito ai guadagni di Elly Schlein.

Soffermandosi sul reddito, invece, interesserà sapere che sul sito della Camera è disponibile la dichiarazione dei redditi del 2022, che fa riferimento al 2021, ovvero quando era ancora in Regione e non ancora in Parlamento. Dando un’occhiata a tale dichiarazione, è possibile evincere che Elly Schlein ha dichiarato per l’anno poc’anzi citato un reddito complessivo pari a 88 mila euro.