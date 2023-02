Gratta e vinci, non si arresta l’ondata di premi: 5 milioni e la vita stravolta per sempre

Ancora una vincita sensazionale, ancora una giocata da favola e la fortuna che mostra le via della felicità, almeno in teoria.

Le ultime settimane nel nostro paese non possono che definirsi più che mai intense. Vincite su vincite a qualsiasi concorso, vincite importanti che ancora una volta premiano gli italiani sempre alla costante ricerca del colpo della vita. In alcuni casi questo riesce, pochi per la verità in proporzione, questo è vero, ma è anche vero che quei pochi avranno da oggi in poi un futuro dinnanzi a se completamente diverso da quello immaginato finora, per fortuna, è il caso di dirlo.

Niente di particolarmente nuovo insomma. In Italia le ultime settimane hanno dimostrato quanto si possa vincere praticamente a qualsiasi concorso con la giusta dose di fortuna. La situazione generale economica incide, certo, questo è fuori discussione. Chiaro, più che mai che i cittadini puntino tutti sul colpo della fortuna per mettere da parte le ansie e le frustrazioni di un momento assolutamente critico. La speranza, insomma, nient’altro che speranza.

Nel giro di pochi giorni, partendo dall’eccezionale affermazione al Superenalotto dello scorso 16 febbraio, è stato tutto un susseguirsi di eventi vittoriosi che hanno scandito giorno per giorno la marcia trionfale di decine di giocatori italiani. Non si tratta soltanto di fortuna in alcuni casi. Si può parlare anche di tenacia, certo, di rischio eccessivo, forse. Chiaramente però l’elemento principale, quello che da vita a tutto è di certo quello della fortuna.

Al Superenalotto, la scorsa settimana è entrata in scena una dinamica assolutamente unica. Un jackpot da capogiro, ben 371 milioni di euro, record assoluto per quel che riguarda le vincite da gioco a premi nel nostro paese. Una cifra stratosferica che nessuno riusciva a immaginare per una sola persona. Ci ha pensato la sorte a distribuire in modo del tutto equo e democratico il super jackpot in questione. A vincere, in fatti è stato un sistema Sisal.

Novanta giocate premiate, quindi paradossalmente anhe più di novanta persone. Ogni giocata con un premio di circa 4 milioni di euro. Costo della singola quota, 5 euro. Qualcosa di eccezionale, di unico. Mai nel nostro paese si era vista qualcosa di simile. L’ultimo record era quello di Lodi, del 2019. In quel caso al fortunato giocatore la bellezza di 209 milioni di euro anche li con una giocata da pochi euro. La fortuna, insomma, quando vuole, sa assolutamente come muoversi.

Gratta e vinci, il colpo plurimilionario è riuscito: 2 milioni di euro direttamente a Sondrio

Non solo il Superenalotto però. Ad essere premiati, negli ultimi giorni anche numerosi altri giocatori che hanno centrato il colpo attraverso soprattutto il Gratta e vinci. La testimonianza viva arriva dalla provincia di Avellino, protagonista assoluta degli ultimi giorni. Non solo la vincita attraverso una quota del sistema fortunato del Superenalotto, che ha portato 4 milioni di euro ad Atripalda, ma tanto altro ancora. Si è vinto infatti anche ad Avellino.

Nel capoluogo di provincia, infatti, una donna, ha vinto la bellezza di 500 mila euro grazie al concorso Gratta e vinci, “Doppia sfida”, acquistano all’ultimo secondo il solo tagliando disponibile presso una nota tabaccheria del centro. Il risultato è stato assolutamente incredibile. La notizia del giorno però, arriva da una località molto distante dalla provincia avellinese. La fortuna ha infatti baciato, di recente, un fortunato giocatore di Sondrio.

Il Gratta e vinci in questione, nel caso specifico è stato ancora più generoso. Al fortunato vanno infatti 2 milioni di euro, un premio assolutamente eccezionale, capace di rivoluzionare in tutto e per tutto, in modo assolutamente positivo la vita di qualsiasi cittadino. Il contesto fortunato è da ritrovare nel locale “Black&White” di Via Vanoni, molto noto in città. Il titolare dell’attività, il signor Stefano Carnazzola ha espresso tutta la sua gioia e la soddisfazione per l’enorme fortuna che ha investito la sua attività commerciale.

Vincita record per la città di Sondrio insomma. Pochi anni fa, siamo nel 2015, un’altra vincita eccezionale da quelle parti fu realizzata a Talamona, presso il bar Italo. Protagonista sempre un biglietto Gratta e vinci. I milioni in palio, però, in quel caso furono addirittura 5. Si vince alla grande, insomma nel nostro paese. Le ultime settimane ci dicono che ancora di più, il gioco rappresenta quella speranza impossibile da trovare altrove. Senza alcun dubbio.