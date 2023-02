Bancomat, se la trovi accanto allo sportello ormai è troppo tardi: hai perso i soldi

Bancomat, attenzione! Se trovi questo accanto allo sportello ti sta per succedere qualcosa, e non è nulla di buono.

Abbiamo già avuto modo di vedere assieme come sia in atto una nuova stretta anti evasione fiscale che prende di mira in particolar modo i prelievi con il bancomat. Proprio quest’ultimo, d’altronde, si rivela essere tra i mezzi di pagamento più diffusi e utilizzati e per questo non stupisce il fatto che finisca spesso nel mirino del Fisco e non solo.

Bancomat, attenzione, se trovi questo accanto allo sportello ti stanno truffando

Ebbene si tratta, purtroppo, dell’ennesimo tentativo di truffa che vede finire nel mirino soprattutto le persone più anziane o con ridotta mobilità. Ad attuare questo tipo di raggiro, in genere, sono due complici. Mentre uno riesce ad annotarsi il PIN durante la digitazione, l’altro raggira la sfortunata vittima con un espediente inaspettato.

Ovvero lancia una banconota vicino allo sportello bancomat per poi chiedere alla persona di turno se il denaro sia suo. Sfruttano quindi questo breve lasso di tempo di smarrimento per sostituire la carta con un’altra identica, attraverso cui poter poi svuotare il conto del malcapitato di turno. Occhio, quindi, all’eventuale presenza di banconote vicino allo sportello bancomat, in quanto la truffa è sempre dietro l’angolo.