Supermercato, non fate la spesa a quest’ora: il rischio è altissimo

Attenzione, non fate la spesa al supermercato durante questi orari. Il rischio di svuotare il portafoglio è davvero molto alto. Ecco il motivo.

Quando andate al supermercato spendete sempre più del previsto? Molto probabilmente questo avviene perché fate la spesa in degli orari in cui sarebbe meglio non farla. Ma di quali si tratta e per quale motivo? Entriamo quindi nei dettagli e vediamo tutto quello che c’è da sapere in merito.

Il periodo storico in cui ci ritroviamo a vivere non è di certo dei migliori. L’aumento dei prezzi, infatti, pesa enormemente sulle tasche delle famiglie italiane che fanno fatica ad arrivare alla fine del mese. Una situazione difficile da gestire, che vede sempre più persone volgere un occhio di riguardo al mondo del risparmio.

A tal proposito abbiamo già visto come sia importante prestare attenzione ad alcuni trucchetti utilizzati dai supermercati per invogliare i propri clienti ad acquistare prodotti di cui in realtà non hanno bisogno. Sempre in tale ambito, inoltre, si invita a stare attenti anche all’orario.

Questo perché vi sono alcun momenti, nell’arco della giornata, in cui sarebbe meglio non fare la spesa, in quanto si finisce per spendere più del dovuto. Ma per quale motivo e soprattutto di quali si tratta? Entriamo quindi nei dettagli e vediamo tutto quello che c’è da sapere in merito.

Supermercato, non fate la spesa a quest’ora, il rischio di svuotare il portafoglio è alto: cosa c’è da sapere

Tra gli impegni settimanali che non possono mancare si annovera senz’ombra di dubbio la spesa settimanale. Quest’ultima, d’altronde, è necessaria per permetterci di avere a disposizione gli alimenti e i prodotti necessari a soddisfare le varie esigenze personali. Proprio soffermandosi sulla spesa al supermercato si invita a prestare attenzione all’orario.

Questo perché vi sono alcuni momenti della giornata in cui, sembra, si spenda più del necessario. Ma per quale motivo e soprattutto di quali si tratta? A tal proposito, come è facile immaginare, il motivo per cui si spende di più non è di certo legato ad un aumento dei prezzi ad una determinata ora.

Tale situazione, invece, si registra per via di alcune sensazioni che influenzano le nostre scelte. Questo è quanto emerso da uno studio svolto nel 2013 da un gruppo di scienziati della Cornell University. Entrando nei dettagli è stato riscontrato che se si fa la spesa quando si avverte la sensazione di fame, allora si finisce per spendere molto di più.

In particolare se si rimane per tante ore senza mangiare e si decide di fare la spesa, allora si potrebbe essere spinti ad acquistare un maggior numero di prodotti. Se volete evitare di svuotare il vostro portafoglio, pertanto, si invita a fare la spesa quando non si ha fame.