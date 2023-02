Modello 730, la nuova circolare: scadenze da rispettare e cosa cambia sulle aliquote

Sono usciti i nuovi termini per presentare il modello 730 e le istruzioni per la procedura, con la scadenza di quest’anno per la presentazione delle domande. Vediamo nel dettaglio cosa dice la nuova circolare dell’Agenzia delle Entrate.

Tutti i lavoratori dipendenti e i pensionati, sono tenuti ogni anno a presentare la loro dichiarazione dei redditi tramite il modello 730. Si tratta di una procedura per comunicare allo stato la propria situazione reddituale, ed eventuali variazioni che possono verificarsi annualmente, che per il contribuente risulta semplicissima.

In primo luogo, perché non viene richiesto alcun calcolo da fare, in quanto è lo stato italiano a incaricarsene. Nel momento in cui la dichiarazione dei redditi viene verificata è accettata, il rimborso della tassa arriva direttamente nella busta paga o nella pensione del cittadino. È possibile inoltre per i contribuenti, scaricare anche il modello pre-compilato del 730. Basta accedere all’area riservata di fisconline, il portale dell’Agenzia delle Entrate tramite il codice Pin o l’identità digitale SPID.

Modello 730, cosa ha stabilito la nuova circolare dell’Agenzia delle Entrate

E anche quest’anno dunque, l’AdE ha pubblicato una nuova circolare, in data 6 Febbraio 2022, in cui ha autorizzato i nuovo modelli da presentare quest’anno. A cui oltretutto sono state allegate anche le istruzioni che servono per la sua compilazione. Nessuna modifica è stata invece fatta sulle regole e i termini ultimi per presentare la dichiarazione dei redditi tramite il 730. Cambiano però rispetto al 2022 le regole di calcolo per l’Irpef. A differenza dello scorso anno, nella nuova dichiarazione dei redditi sono state stabilite delle nuove aliquote e scaglioni Irpef, e alcune nuove detrazioni che riguardano il mondo del lavoro. Le aliquote infatti da cinque passano a quattro.

Come cambiano le aliquote Irpef per il 2023



La prima viene confermata al 23 per cento fino a un massimo di 15mila euro di reddito dichiarato. La seconda sarà invece del 25 per cent, mentre la terza al 35 per cento. Tutti i redditi pari o superiore ai 50mila euro annuali. Cambia anche il tetto del cuneo fiscale che dà diritto a ricevere delle integrazioni economiche sul reddito, passando da 28mila euro a 15mila euro. Esistono però alcuni casi, e si può consultare in merito il portale AdE per maggiori informazioni, in cui il trattamento integrativo può essere comunque concesso anche nei casi in cui il reddito del richiedente è compreso tra 15mila e 28mila euro.

Modello 730, tutte le scadenze da rispettare per la presentazione della dichiarazione dei redditi

Quando va presentato il modello 730? Ecco di seguito quali sono le scadenze più importanti da tenere a mente quest’anno:

il 15 Giugno 2023 è il termine ultime per dichiarazioni già presentate al consulente, o al Caf di riferimento, entro la data ultima del 31 Maggio 2023

29 Giugno 2023 per tutte le dichiarazioni che sono state inoltrare nella finestra temporale compresa tra il 1 e il 20 Giugno 2023

Il 24 Luglio 2023 per tutte le dichiarazioni presentate tra il 21 Giugno 2021 al 15 Luglio 2023

Il 15 Settembre 2023 per chi ha invece presentato il modello 730 nella finestra temporale compresa tra il 16 Luglio e il 31 Agosto 2023

Il 2 Ottobre 2023 per tutte le dichiarazioni 730 presentate tra il 1 e il 30 Settembre 2023