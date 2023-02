Attenzione a questi biscotti: contengono pericolosi pesticidi

In base ad una recente indagine occorre fare attenzione a questi biscotti, sono presenti in tutti i supermercati e contengono pesticidi.

Un recente test condotto da Il Salvagente ha esaminato 14 marche di frollini tra le più comuni e note presenti sugli scaffali dei supermercati. Il test ha individuato una marca di biscotti che contiene pericolosi pesticidi.

Quali sono i parametri valutati da Il Salvagente? Come scegliere i frollini in base alla loro qualità?

Attenzione a questi biscotti: fanno male alla salute

I pesticidi sono sostanze chimiche utilizzate in agricoltura per aumentare la produttività e ridurre l’impatto di parassiti e altri agenti. Tuttavia, questi prodotti sono tossici per l’ambiente e per la salute umana.

Di fatto, una piccola quantità di pesticidi viene conservata all’interno della materia prima. Questa viene successivamente lavorata e trasformata nei vari prodotti, che arrivano sulle nostre tavole tutti i giorni. Come è prevedibile, una piccola parte di questi pesticidi è introdotta nel nostro organismo attraverso l’alimentazione. Purtroppo, gli effetti sull’organismo sono tutt’altro che incoraggianti.

Per questo motivo, è fondamentale scegliere in maniera ottimale i prodotti da acquistare.

Il Salvagente da anni si occupa di tutelare le scelte dei consumatori. Per questo motivo, ha deciso di effettuare un testo su 14 marche di frollini, tra le più note e acquistate. L’indagine condotta ha sottolineato come nella maggior parte di questa categoria di alimenti siano contenute eccessive quantità di zucchero e grassi malsani.

Sebbene non si tratti di alimenti tossici, andrebbero comunque moderati.

Come tutelarsi

Per evitare di portare in tavola questa tipologia di prodotti, è necessario che il consumatore effettui un attento esame degli ingredienti contenuti. A tal proposito, è utile dare un’occhiata all’etichetta e alle informazioni nutrizionali contenute su di essa.

Ad ogni modo, può essere utile controllare anche in rete la qualità del prodotto che si intende acquistare, tenendo conto anche delle recensioni di altri consumatori.

Se gli zuccheri e i grassi non fanno bene al nostro organismo, di sicuro i pesticidi sono dannosi e tossici.

Il test ha preso in esame 14 marche e di queste una conteneva quattro fitofarmaci. Sebbene le tracce individuate dal test siano in quantitativi piuttosto bassi, il risultato ottenuto non è stato positivo.

Dopotutto, la presenza di diverse tipologie di pesticidi, anche se in piccole quantità, può essere dannosa a causa del mix chimico che si viene a creare. Di conseguenza, conviene evitare di acquistare i prodotti nei quali si sono riscontrate tracce di pesticidi. Queste informazioni possono essere ottenute solo facendo ricerche sul web e affidandosi a fonti attendibili.

I risultati del test

Dei quattordici marchi di frollini analizzati, la marca di biscotti che conteneva i fitofarmaci era frollini a marchio Carrefour.

All’interno del prodotto sono state ritrovate tracce di: