Allarme sicurezza: ritirati numerosi cibi dai supermercati, segnateli tutti per non rischiare

L’allarme è scattato in modo assoluto, niente e nessuno, in questo momento storico può dirsi al sicuro. Il tema è più che mai delicato.

Niente è più al sicuro, il ritornello che ormai si sente in ogni occasione, ad ogni ritiro di prodotti alimentari per qualsiasi tipologia di problematica. Il ritornello insomma, qualcosa che torna e ritorna, una condizione, quella dei consumatori italiani e non solo che si fa sempre più complicata, delicata. Qualcosa che nessuno aveva previsto, per lo meno in tali dimensioni. Un momento molto strano a pensarci, in cui certe cose nemmeno dovrebbero accadere.

La situazione, per certi versi peggiora di volta in volta. Inizialmente, stando a ciò che accadeva, magari due o tre anni fa, potevamo assistere al ritiro, imposto dalla stessa azienda produttrice o magari distributrice, a causa di un particolare ingrediente in quel momento potenzialmente più sicuro. Qualcosa di preoccupante, certo, ma che in effetti si verificava molto raramente. Oggi invece, non passa un giorno in cui certi rischi non siano costanti.

Negli ultimi mesi, abbiamo quindi assistito a un aumento esponenziale dei casi in cui determinati alimenti sono stati considerati potenzialmente dannosi per l’organismo umano. Gli stessi ritiri prima spesso circoscritti a particolari tipologie di prodotti oggi riguardano, di fatto, qualsiasi genere di articoli. Di recente, per dire, abbiamo assistito al ritiro di surgelati, di semplici prodotti da banco e di prodotti compresi nella categoria salumi.

Il tutto sempre per questioni riguardanti la presenza di elementi potenzialmente dannosi. Spesso parliamo di batteri o addirittura situazioni che possono provocare particolari epidemie di specifici virus. La dinamica generale, risulta, cosi come anticipato abbastanza complessa. Il caso salmonellosi, per intenderci, lo scorso anno ha fatto letteralmente impazzire migliaia e migliaia di cittadini in Italia e soprattutto all’estero. Un incubo.

Il caso riguardante le uova di cioccolato Kinder, nel periodo precedente alla Pasqua dello scorso anno, risulta, tra i fatti recenti quello forse più emblematico. La salmonella, i contagi, le morti degli anni precedenti a fare da eco. Un momento insomma molto particolare che ha addirittura portato alla chiusura di una fabbrica nell’Europa centrale. Dinamiche forse addirittura senza precedenti. Il clima insomma, in certi casi è questo, monta, dominante, la paura.

Allarme sicurezza: continuano le azioni da parte degli organi di sicurezza

Il controllo, le analisi, per fortuna oggi sono dinamiche che in qualche modo alzano il livello della qualità di ciò che arriva sulle nostre tavole. Sempre più esami sempre più fasi di controllo dei vari prodotti. Poi il Ministero della Salute, cosi come in questo caso recentissimo decide quale provvedimento adottare. Il ritiro, in questo caso specifico ha riguardato non pochi articoli di genere alimentare. L’elenco è abbastanza lungo.

Nel caso specifico i casi di ritiri alimentari hanno riguardato un solo marchio. Stiamo parlando di Mascherpa. Il produttore in questione è Glg s.r.l – Sede dello Stabilimento Via Garibaldi, 1 Assago (Mi). Il motivo ufficiale del richiamo da parte del ministero competente è il seguente: “Sospetta presenza di Allergeni non dichiarati in etichetta”. I prodotti ritirati risultano quindi essere i seguenti:

Tiramisù al Pistacchio – confezioni da 100, 150 e 300 gr. – tutti i Lotti e tutte le Scadenze

Tiramisù alla Nutella – confezioni da 100, 150 e 300 gr. – tutti i Lotti e tutte le Scadenze

Tiramisù alla Nocciola – confezioni da 100, 150 e 300 gr. – tutti i Lotti e tutte le Scadenze

– confezioni da 100, 150 e 300 gr. – tutti i Lotti e tutte le Scadenze Tiramisù Tè Matcha – confezioni da 100, 150 e 300 gr. – tutti i Lotti e tutte le Scadenze

Tiramisù al Mango – confezioni da 100, 150 e 300 gr. – tutti i Lotti e tutte le Scadenze

Tiramisù ai Frutti di Bosco – confezioni da 100, 150 e 300 gr. – tutti i Lotti e tutte le Scadenze

Tiramisù al Caramello – confezioni da 100, 150 e 300 gr. – tutti i Lotti e tutte le Scadenze

Tiramisù Classico – confezioni da 100, 150 e 300 gr. – tutti i Lotti e tutte le Scadenze

– confezioni da 100, 150 e 300 gr. – tutti i Lotti e tutte le Scadenze Tiramisù al Burro di Arachidi – confezioni da 100, 150 e 300 gr. – tutti i Lotti e tutte le Scadenze

Savoiardi – confezioni da 75 gr. tutti i Lotti e tutte le Scadenze

Mousse Tre Cioccolati – confezioni da 100 gr. – tutti i Lotti e tutte le Scadenze

Cookie Doppio Cioccolato – confezioni da 75 gr. – tutti i Lotti e tutte le Scadenze

– confezioni da 75 gr. – tutti i Lotti e tutte le Scadenze Cookie Arachidi – confezioni da 75 gr. – tutti i Lotti e tutte le Scadenze

Cheesecake al Mango – confezioni da 100 gr. – tutti i Lotti e tutte le Scadenze

Cheesecake ai Frutti di Bosco – confezioni da 100 gr. – tutti i Lotti e tutte le Scadenze

Carrot Cake – confezione da 75 gr. – tutti i Lotti e tutte le Scadenze

Brownie – confezioni da 90 gr. – tutti i Lotti e tutte le Scadenze

Banana Bread – confezioni da 75 gr. – tutti i Lotti e tutte le Scadenze

Qualora il cittadino riconoscesse tipologia di prodotto e descrizione tra quelli acquistati è pregato di restituire lo stesso articolo al punto di riferimento. La sicurezza, sempre e comunque al primo posto, non c’è alcuna alternativa, per il nostro bene, per la nostra salute. Le cose, ormai da anni, in questo settore specifico, per fortuna, stanno già cambiando.