Chi non la conosce, anzi, chi non ha guardato almeno un suo programma? Ma quanto guadagna oggi, Maria De Filippi?

Una conduttrice a dir poco polivalente. Non c’è giorno in cui nelle tv italiane non vediamo il volto della famosissima e bravissima, Maria De Filippi, tanto amata dagli italiani.

Nata nel 1961, la conduttrice milanese ha superato ormai i trent’anni di carriera. Il suo primo talk show, Amici, andò in onda nel lontano 1992.

Maria De Filippi: chi è, altezza, carriera

Nome: Maria De Filippi

Altezza: 168 cm

Peso: 58 kg

Data di nascita: 5 dicembre 1961

Luogo di nascita: Milano

Programmi e guadagni di Maria De Filippi

Da Uomini e Donne, C’è Posta per Te ad Amici; ed ancora, Temptation Island e Tu si que vales, quanti programmi conduce l’instancabile Maria? Secondo una ricerca molto recente di ‘TPI’, la De Filippi ad oggi, guadagna più di un calciatore medio di Serie A: 10 milioni all’anno. Sì perché la reginetta di Canale 5, non è soltanto una conduttrice.

Maria De Filippi è impegnata di fatto, anche come autrice e produttrice dei suoi stessi format. La Fascino S.r.l., società di produzione, vede la sua proprietà divisa tra Maria e il gruppo RTI, formando quindi una seconda fonte di guadagno, molto cospicua.

Il guadagno totale della Fascino S.r.l. quindi, è diviso con lei al 50%, e per provare a fare un veloce calcolo, ci possiamo attenere a quanto riferito da Italia Oggi: la società, nel 2017, chiuse con un utile di 3,4 milioni di cui 2, distribuiti come dividendi. I guadagni, sono figli soprattutto di sponsor presenti non solo all’interno dei programmi, ma anche nel sito web ufficiale della Fascino, Witty tv, dedicato a tutti i suoi format, anche Amici ed Uomini e Donne, condotti proprio dalla De Filippi.

Maria De Filippi ed il matrimonio con Maurizio Costanzo

Nel 2020, De Filippi e Maurizio Costanzo festeggiarono i 25 anni di nozze, essendosi sposati nel 1995. Il giornalista, scomparso il 24 febbraio 2023, si era sposato per ben tre volte, prima di incontrare la conduttrice televisiva. Da allora però, mai un dubbio e il loro matrimonio è arrivato fino alle nozze d’argento. Il 28 agosto 1995, De Filippi e Costanzo, si sposarono al Comune di Roma.

Maria De Filippi carriera

L’attuale regina di Mediaset, esordì in tv il 26 settembre 1992, presentando il talk show di Canale 5, Amici, sostituendo Lella Costa. Nel 1996, iniziò un primo format di Uomini&Donne, dedicato a litigi tra marito e moglie. La fama di Maria si protrae fino ai primi anni 2000, quando inizia il programma di successo, C’è posta per te, mentre lo stesso Uomini&Donne inizia a diventare il programma che è oggi.

Sulla scia del format di Amici, nel 2009, inizia anche Italia’s got Talent, di cui la De Filippi, realizza una puntata pilota. Prima di arrivare agli anni più recenti, Maria De Filippi nel 2017, ha anche condotto il Festival di Sanremo, insieme a Carlo Conti, per Rai1. Al momento, Maria è impegnata con gli stessi programmi di sempre, ma, ovviamente, ha altri progetti in cantiere.