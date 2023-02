Antonella Clerici, l’ex fidanzato è famosissimo: incredibile ma vero

Sapete chi è l’ex fidanzato, famosissimo, di Antonella Clerici? Ecco di chi si tratta: incredibile ma vero.

Tra le conduttrici più apprezzate e conosciute del mondo della televisione nostrana, sono in molti ad essere curiosi di sapere qualcosa in più su Antonella Clerici. A tal proposito, vi ricordate chi è il suo ex fidanzato famosissimo? Entriamo quindi nei dettagli e vediamo tutto quello che c’è da sapere in merito.

Molti i volti noti del mondo dello spettacolo che ogni giorno entrano, attraverso il piccolo schermo, nelle nostre case per tenerci compagnia. Tra le più amate e seguite di tutte si annovera senz’ombra di dubbio Antonella Clerici.

Conduttrice di successo, che ha costruito nel corso degli anni una carriera all’insegna delle soddisfazioni, non crea stupore il fatto che siano in tanti ad essere curiosi di conoscere qualcosa in più su di lei, come ad esempio chi sia il suo, famoso, ex fidanzato. Ma di chi si tratta? Entriamo quindi nei dettagli e vediamo quali sono le informazioni disponibili in merito.

Antonella Clerici, l’ex fidanzato è famosissimo: ecco di chi si tratta

Conduttrice di numerosi programmi di successo, vi ricordate chi è l’ex, famoso, fidanzato di Antonella Clerici? Ebbene, stiamo parlando di Massimo Giletti. I due noti presentatori hanno avuto una relazione negli anni Novanta. Una relazione che a quanto pare ricordano entrambi con affetto e che continua a destare interesse anche a distanza di anni.

Ma perché è finita? A rivelarlo ci ha pensato lo stesso Massimo Giletti nel corso di un’intervista rilasciata qualche tempo fa a Maurizio Costanzo. Per l’occasione aveva rivelato: “Antonella è stata una donna che mi ha regalato molte emozioni. Erano anni in cui ero più calmo. La nostra storia è cresciuta poco a poco, e ci ha coinvolto tantissimo. Se torno indietro a quel periodo non riesco a non pensare a momenti belli, e oggi posso dire che Antonella è senz’altro una delle donne che più ho amato“.

Ha quindi proseguito: “Dopo un anno, come ogni donna, Antonella che non era più una ragazzina desiderava una famiglia, un figlio, e io cominciai a stare male. Dentro di me la amavo, ma capivo che non mi sentivo pronto per vivere ciò che voleva lei e non avevo il diritto di renderla infelice, così cominciai ad allontanarmi. Lei ha rispettato la mia scelta e ha smesso di cercarmi“.