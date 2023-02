Migliori detersivi per lavatrice: quello più ecologico costa meno di 4 euro

Scopriamo quali sono i migliori detersivi per lavatrice: il prodotto più ecologico è ad un prezzo super conveniente.

I consumatori di oggi sono sempre più attenti alla qualità dei prodotti che acquistano, anche quando si tratta di detersivi. Il detersivo per il bucato è un mix di sostanze chimiche che, oltre a danneggiare i capi e ad irritare la pelle, vengono dispersi nell’ambiente provocando effetti inquinanti.

Per questo motivo, i consumatori sono alla ricerca di prodotti ecologici che possano rispettare il bucato, l’ambiente e anche la tasca. In effetti, dando un’occhiata ai prodotti ecologici presenti sugli scaffali dei supermercati si intuisce subito che le scelte green hanno un costo considerevole.

Purtroppo, il fattore economico tende a scoraggiare numerosi consumatori che, risparmiando qualche centesimo non si rendono conto dell’enorme danno che provocano all’ambiente.

Ma per fortuna, sono stati individuati i migliori detersivi per lavatrice presenti in commercio. Ciò che è emerso dai test ha davvero sorpreso: il miglior detersivo ecologico costa meno di 4 euro.

Milioni di detersivi per lavatrici

Un’indagine condotta da Altroconsumo ha analizzato 59 marche di detersivi per lavatrice. Sono stati presi in esami sia prodotti liquidi che prodotti in capsule o in polvere.

Il test ha coinvolto un importante numero di marche tra le più famose come Dash e Dixan, a quelle a marchio discount come Coop e Conad. Ovviamente, non potevano mancare in questa lunga lista di prodotti analizzati anche quelli ecologici come Winni’s.

I detersivi sono stati analizzati sotto diversi aspetti:

Capacità di rimozione delle macchie grazie

Capacità di rimozione delle macchie proteiche

Rimozione delle macchie vegetali

Contrasto all’ingrigimento

Grado di bianco

Il rispetto dei capi colorati.

Infine, è stato valutato anche l’impatto ambientale del prodotto, sia sotto l’aspetto della formula del detersivo che riguardo l’imballaggio dello stesso.

I risultati del test: i migliori detersivi per lavatrice

I risultati del testo condotto da Altroconsumo hanno individuato come miglior detersivo per lavatrice il detersivo liquido Carrefour Eco Planet mughetto e lavanda. Al momento, il prodotto è in vendita a 3,74 euro, rappresentando il miglior acquisto Green.

A seguire troviamo:

Winni’s Aleppo e verbena;

Eco blu Marsiglia

Crai Eco detersivo lavatrice ipoallergenico

Chanteclair Vert Eco detergente lavatrice

Carrefour Expert

Carrefour Marsiglia.

Hanno invece ottenuto un punteggio più basso, ricevendo la medaglia di qualità buona i seguenti prodotti: