Conto corrente, occhio a questo tipo di bonifico: conseguenze inaspettate

Prestate la massima attenzione ai vostri soldi e in particolar modo a fare questo tipo di bonifico. Le conseguenze possono essere davvero inaspettate e indesiderate.

Brutte notizie per molti correntisti che rischiano di dover fare i conti con delle conseguenze indesiderate e inaspettate nel caso in cui decidano di optare per questo tipo di bonifico. Ma di quale si tratta e per quale motivo? Entriamo quindi nei dettagli e vediamo tutto quello che c’è da sapere in merito.

Scuola dei figli, abbigliamento, bollette, mutuo, affitto e tanto altro ancora. Sono davvero tanti i prodotti e servizi di nostro gradimento che, per essere acquistati, necessitano di una contropartita di carattere economico spesso non indifferente. Non crea stupore pertanto il fatto che proprio i soldi finiscano spesso al centro dell’attenzione.

Proprio in tale ambito abbiamo già visto quale sia la causale da usare per evitare i controlli del Fisco nel caso in cui si faccia un bonifico a favore di figli e parenti. Sempre a proposito di bonifico, inoltre, è bene sapere che vi è una particolare tipologia a cui dover prestare attenzione. Questo onde evitare spiacevoli sorprese. Ma di quale si tratta e per quale motivo? Entriamo quindi nei dettagli e vediamo tutto quello che c’è da sapere in merito.

Conto corrente, occhio a questo tipo di bonifico: tutto quello che c’è da sapere

Come già detto, vi è una particolare tipologia di bonifico a cui dover prestare attenzione. Questo al fine di evitare di incorrere in spiacevoli sorprese. Ma di quale si tratta e per quale motivo? Ebbene, si tratta del bonifico bancario istantaneo. Quest’ultimo, come facilmente intuibile dal nome, offre la possibilità di inviare e ricevere denaro in modo estremamente facile e veloce.

Basta dare l’ok a questo tipo di operazione, infatti, che nel giro di pochi secondi il destinatario si vede accreditare l’importo del bonifico. Un servizio indubbiamente molto utile, che ci permette di evitare di dover andare allo sportello e perdere tempo con lunghe code. Allo stesso tempo, come è facile immaginare, non mancano possibili inconvenienti.

In particolare, essendo istantaneo, non è possibile revocare l’ordine di pagamento. Un’opzione, quest’ultima, disponibile invece per i bonifici ordinari. Questo vuol dire che prima di fare un bonifico istantaneo è importante prestare la massima attenzione, perché una volta confermato non può essere annullato.