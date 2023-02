Giorgia Meloni, la Premier mangia sempre qui: quanto costa cenare nel suo ristorante preferito

Quanto costa mangiare presso il ristorante preferito dal presidente del Consiglio dei Ministri Giorgia Meloni? Svelate le cifre che non ti aspetti.

Prima Premier donna della storia della Repubblica italiana, non stupisce che siano in molti a voler sapere qualcosa in più su Giorgia Meloni. Ad esempio sono in molti a chiedersi quando costi mangiare presso uno dei suoi ristoranti preferiti. Entriamo quindi nei dettagli e vediamo tutto quello che c’è da sapere in merito.

Attraverso le elezioni politiche dello scorso 25 settembre, gli italiani hanno decretato la vittoria di Fratelli d’Italia. La leader del partito, Giorgia Meloni, è così diventata la prima donna premier del nostro Paese. Un compito senz’ombra di dubbio importante, frutto di una lunga ed importante carriera politica.

Giorgia Meloni, quanto costa mangiare al ristorante preferito della Premier: le informazioni disponibili

Domenica 19 febbraio il presidente del Consiglio dei Ministri, Giorgia Meloni, ha deciso di pranzare, in compagnia di amici e parenti, presso il ristorante di Anzio “Da Romolo al Porto“.

Ma quanto costa mangiare presso questo storico ristorante? Ebbene, come è facile immaginare in questi casi, non sono disponibili informazioni certe in merito. Stando a quanto riportato dal portale Scattidigusto, comunque, sembra che una selezione da dieci portate di crudi costi circa 25 euro.

La versione da diciotto portate, invece, avrebbe un costo pari a circa 45 euro. Prezzi simili anche per gli antipasti cotti, disponibili con dieci o venti portate. Il costo della deliziosa minestra di pesce di Anzio, invece, avrebbe un prezzo pari a 15 euro. Ma non solo, tra le altre prelibatezze si annoverano anche gli spaghetti con le vongole a 13 euro e maltagliati con i frutti di mare e crostacei a circa 15 euro.

Immancabili ovviamente i dolci e, se tutto questo non bastasse, vi sono anche oltre 350 etichette di vini prestigiosi. Un ristorante davvero unico nel suo genere, dove poter mangiare come il Presidente del Consiglio dei ministri italiano.