Inps, buone notizie in arrivo: c’è chi ha diritto ad un bonus vacanze fino a 1.400 euro

Buone notizie in arrivo dall’Inps. C’è, infatti, chi ha diritto a vedersi riconoscere nel corso del 2023 un bonus vacanze fino a 1.400 euro. Ecco di chi si tratta.

L’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale provvederà ad erogare, nel corso del 2023, un bonus vacanze. Quest’ultimo, però, verrà riconosciuto solamente a determinati soggetti. Ma di chi si tratta? Entriamo quindi nei dettagli e vediamo tutto quello che c’è da sapere in merito.

“Si potrebbe dire che la vacanza è una sorta di tempo del gioco: esiste solo nel momento in cui si può interrompere lo scorrere della vita lavorativa e inserire uno stop, una pausa, appunto un momento in cui si sospende ciò che si fa quotidianamente“, ha affermato Domenico Canciani. Alle prese con i vari impegni della vita quotidiana, d’altronde, non stupisce che molti desiderano vivere dei giorni di relax.

Un periodo di meritato riposo a cui tutti hanno diritto, ma a cui sempre più spesso molte persone rinunciano per via dei costi non sempre alla portata di tutti. Proprio in tale ambito, ad esempio, abbiamo già avuto modo di vedere assieme che andare in vacanza ad agosto senza spendere cifre da capogiro è possibile.

Ma non solo, oggi vedremo assieme che giungono ottime notizie da parte dell’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale. Quest’ultimo, infatti, nel corso del 2023 provvederà ad erogare un bonus vacanze fino a 1.400 euro. Ma chi ne ha diritto e come funziona? Entriamo quindi nei dettagli e vediamo tutto quello che c’è da sapere in merito.

Inps, c’è chi ha diritto ad un bonus vacanze fino a 1.400 euro: tutto quello che c’è da sapere

Grazie al nuovo bando “Estate INPSieme Senior 2023“, l’istituto di previdenza riconoscerà un bonus vacanza fino a 1.400 euro a determinate categorie. Ovvero a pensionati appartenenti alla gestione dipendenti pubblici o che hanno aderito alla gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali ai sensi del decreto ministeriale 7 marzo 2007, n. 45.

Ma non solo, ne possono beneficiare anche i pensionati appartenenti alla gestione fondo ex IPOST, così come i coniugi e figli conviventi disabili dei soggetti poc’anzi citati. L’importo risulterà differente in base all’Isee. Entrando nei dettagli sarà riconosciuto il massimo del valore per soggetti con Isee fino a 8 mila euro.

Per coloro che presentano un Isee superiore a 72 mila euro, invece, verrà riconosciuto solo fino al 60% di tale agevolazione. In particolare il valore del bonus sarà pari a 800 euro per soggiorni in Italia dalla durata pari almeno a otto giorni e sette notti. Tale cifra sarà fino a massimo 1.400 euro per soggiorni, sempre nel nostro Paese, dalla durata pari almeno a quindici giorni e quattordici notti.

Le persone che hanno diritto e sono interessate a tale agevolazione pertanto, non dovranno fare altro che accedere all’area riservata sul sito dell’Inps attraverso le proprie credenziali SPID, CIE o CNS. A quel punto devono inviare relativa istanza grazie alla sezione “Estate INPSieme Senior” e il gioco è fatto.