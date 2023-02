Investire 1000 euro nel 2023: è più semplice di quanto si possa pensare, un inizio

Decidere di investire 1000 euro nel 2023 è un modo per avvicinarsi al settore degli investimenti in maniera graduale.

Anche se un budget di 1000 euro non è particolarmente alto, rappresenta senz’altro un ottimo punto di partenza per familiarizzare con il mondo degli investimenti.

Dopotutto l’incertezza geopolitica europea, legata tanto la crisi economica quanto alla guerra tra Russia e Ucraina, ha fatto sorgere la necessità di proteggere il proprio capitale dall’inflazione che è schizzata alle stelle.

Per questo motivo molte persone, anche non avvezze agli investimenti, si stanno guardando attorno per trovare un modo per ottenere rendimenti dal proprio capitale.

Sebbene €1000 non sia un budget particolarmente alto, questa rappresenta una somma di denaro di partenza che può permettere di familiarizzare con il mondo degli investimenti senza rischiare eccessivamente.

In ogni caso, quando si decide di investire è importante avere una strategia operativa da attuare. Ma occorre anche individuare l’orizzonte temporale di riferimento e il tipo di investimento che s’intende eseguire.

Investire 1000 euro nel 2023: tutte le opzioni disponibili

Quando si decide di effettuare un investimento economico è importante capire qual è il miglior modo di investire quella somma di denaro e l’orizzonte temporale per il quale s’intende tenere impegnato il capitale. Inoltre, l’investitore deve decidere se optare per una forma di investimento sicura, che genera rendimenti inferiori, o una forma più rischiosa, che genera rendimenti e perdite superiori.

Poiché è certo, è che un capitale di mille euro non è una somma di denaro insufficiente. Dunque, si tratta di un budget di partenza che può bastare per effettuare un investimento più o meno interessante.

Attualmente è possibile investire anche capitali inferiori di poche centinaia di euro. In questo caso, si tratta di un primo approccio con il mondo degli investimenti che serve a rischiare un capitale irrisorio e, nel frattempo, familiarizzare con il settore.

Ad ogni modo, chi decide di investire 1000 euro nel 2023 può scegliere tra le seguenti opzioni:

Azioni

ETF

Green Economy

Crowdfunding

BTP

Buoni fruttiferi postali

Beni rifugio

Conto deposito

Trading online

Criptovalute.

Strategie operative

Quando si decide di investire 1000 euro è necessario definire la strategia d’investimento. È pur vero che trattandosi di una somma di denaro abbastanza bassa non ci sono molti margini di manovra. Tuttavia, è possibile definire alcune linee guida da seguire.

Il primo passo da compiere per una strategia operativa di successo consiste nella differenziazione dell’investimento. Se si ha a disposizione un capitale non bisogna mai puntarlo tutto sulla stessa forma di investimento. Bisogna, dunque, ripartirlo in modo tale da utilizzare diverse parti di esso su più asset, settori finanziari o aree geografiche.

In questo modo, si riduce il rischio di perdere l’intero capitale con un unico investimento sbagliato. È poi necessario valutare i costi di gestione in modo da ottimizzare i risultati dell’investimento.

Come già detto è importante definire il lasso di tempo durante il quale si intende tenere impegnato il capitale investito. L’orizzonte temporale, infatti, è un elemento fondamentale quando si pala di strategie operative d’investimento.

In linea generale, vale la regola che un orizzonte temporale lungo può aumentare le prospettive di rendimento rispetto ad un orizzonte temporale breve, caratterizzato da una maggiore volatilità.

In effetti, gli investimenti di breve periodo puntano ad un alto rendimento, ma espongono il capitale ad un elevato rischio.