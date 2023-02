Sanzioni Codice della strada: prova ad alzare il volume dell’autoradio e vedrai

Tra le sanzioni Codice della strada ci sono anche degli errori che molti automobilisti commettono, senza sapere il rischio che corrono.

Il Codice della strada è il complesso di norme che regola la circolazione su strada di pedoni, veicoli e animali. Il Codice, oltre a stabilire le regole, fissa anche quali sono le condizioni che determinano l’applicazione di multe e sanzioni pecuniarie.

Sono davvero tante le circostanze che determinano infrazioni del codice della strada e la conseguente applicazione di sanzioni da parte delle forze dell’ordine. Alcune infrazioni sono ben note agli automobilisti e ai pedoni. Tuttavia, ci sono delle regole poco conosciute che, a ben guardare, rappresentano delle vere e proprie leggerezze per le quali il Codice della strada prevede l’applicazione di ammende piuttosto salate.

Sanzioni Codice della strada: musica a tutto volume

In base a quanto stabilito dal Codice della strada ascoltare la musica a troppo alta in auto durante la circolazione su strada pubblica è un’infrazione del regolamento. Di conseguenza, è prevista l’applicazione di una multa piuttosto salata.

Il motivo per il quale ascoltare musica ad alto volume rappresenta un’infrazione, non riguarda tanto la possibile distrazione del conducente quanto il mancato rispetto della quiete pubblica.

Infatti, secondo quanto stabilito dall’articolo 155 del Codice della Strada: «Durante la circolazione si devono evitare rumori molesti causati sia dal modo di guidare i veicoli, specialmente se a motore, sia dal modo in cui è sistemato il carico e sia da altri atti connessi con la circolazione stessa».

Dunque, gli automobilisti devono fare attenzione a non effettuare accelerate eccessivamente rumorose e inquinanti. Inoltre, i veicoli non devono essere muniti di motori truccati, questa regola vale anche per le moto e per i motorini. Anche i camioncini devono tenere i carichi legati, per evitare che questi si muovano producendo rumori molesti. Allo stesso modo non è possibile utilizzare il clacson se non in situazioni di reale pericolo. Non a caso nei centri abitati è fatto divieto di usare il clacson.

Dunque, non stupisce scoprire che anche ascoltare musica a tutto volume rappresenta un’infrazione del Codice della Strada.

Stando a quanto stabilito dall’articolo 350, la musica in auto non deve superare “60 LAeq dB misurato a 10 cm dall’orecchio del guidatore con il microfono rivolto verso la sorgente e con il veicolo a portiere e finestrini chiusi”.

Il mancato rispetto di tale regola prevede l’applicazione di una sanzione pecuniaria che va da 42 a 173 euro.