“Pippo Baudo sta male” Cosa sta succedendo davvero

Pippo Baudo sta male? Ecco le ultime notizie in merito alle condizioni di salute dell’amato conduttore.

Tra i presentatori più amati e apprezzati del mondo della televisione italiana, sono in molti a voler sapere come sta Pippo Baudo. Entriamo quindi nei dettagli e vediamo tutto quello che c’è da sapere in merito.

Ormai presente in quasi tutte le case, la televisione è uno dei mezzi di comunicazione più utilizzati e apprezzati. Alla base di tale successo il fatto che tale apparecchio consenta di accedere ad un gran numero di informazioni in modo estremamente facile e veloce. A rendere tutto ciò possibile, ovviamente, sono i vari volti del piccolo schermo che entrano puntualmente nelle nostre abitazioni per tenerci compagnia.

Proprio in tale ambito, tra i conduttori più noti e amati della televisione italiana, si annovera senz’ombra di dubbio Pippo Baudo. Al timone di diversi programmi di successo come Canzonissima, Domenica in e il Festival di Sanremo, ha dato vita ad una carriera all’insegna del successo. Ma come sta oggi? Entriamo quindi nei dettagli e vediamo quali sono le ultime informazioni disponibili in merito.

Pippo Baudo sta male? Interviene lo storico conduttore: le sue parole non passano inosservate

“Mi emoziono perché Baudo sta male, credo“, ha affermato Pippo Balistreri nel corso della puntata di Italia Sì di sabato scorso, con al timone Marco Liorni. Parole che non sono passate di certo inosservate e che hanno destato inevitabilmente preoccupazione.

Ma come sta davvero l’amato conduttore? Ebbene, a fare chiarezza in merito ci ha pensato lo stesso Pippo Baudo grazie ad una telefonata a Il Messaggero. Per l’occasione ha infatti rivelato: “Il mio nome è Baudo, Pippo Baudo. E sto bene. Tranquilli, non capisco come siano circolate certe notizie. E il miglior modo per rassicurare tutti è rispondere di persona, fare sentire la mia voce e augurare un buon pomeriggio”.

Pippo Baudo sta male? Le dichiarazioni di Katia Ricciarelli

Parole che in tanti hanno attesa con impazienza e che hanno fatto tirare un sospiro di sollievo a quanti temevano per le sue condizioni di salute. A commentare la situazione anche l’ex moglie Katia Ricciarelli che, a tal proposto, ha affermato:

“Non capisco veramente perché succedano certe cose. Sarà almeno la terza volta che scatta un tam tam sulla sua salute. Comunque meglio così, era un po’ che non ci sentivamo, lo chiamerò presto per scherzarne con lui”.