Allerta virus informatico: arriva il peggiore mai visto

In queste giornate c’è un’allerta virus informatico, per la presenza di un software in grado di rubare dati e password.

Ormai siamo abituati alla comparsa continua di nuovi virus informatici. Ma a quanto pare, il nuovo virus informatico attualmente in circolazione sembra essere particolarmente pericoloso, tanto da essere considerato il peggiore mai visto finora.

Il pericolo maggiore riguarda gli utenti che utilizza lo smartphone con sistema operativo Android. Negli ultimi giorni infatti è stato scoperto un virus che è in grado di rubare dati e password, utilizzando lo smartphone come tramite.

Dopotutto, proprio gli smartphone sono i depositari di numerose informazioni sensibili che non devono assolutamente essere condivise con altre persone. Per questo motivo, è importante avere un adeguato livello di protezione, che impedisca i malfattori di impossessarsi delle suddette informazioni.

Aletta virus informatico: ecco di cosa si tratta

Qualche mese fa era stata lanciata una nuova allerta virus informatico che riguardava il temibile Ermac 2.0: un virus in grado di rubare le credenziali di accesso alle Home Banking.

Ora, gli utenti che utilizzano smartphone con sistemi operativi android sono alle prese con una nuova minaccia. Infatti, il nuovo virus Hook deriva proprio da Ermac 2.0, ma sembra essere molto più pericoloso.

A quanto pare Hook è in grado di attaccare i sistemi operativi Android: leggendo i messaggi inviati e raccogliendo i dati dei contatti, delle nostre posizioni e le varie password che inseriamo sul telefono.

Come funziona il virus Hook

Il nuovo virus Hook è in grado di bypassare numerosissimi antivirus. Il malware si contraddistingue per la presenza di un file manager che consente agli hacker di spiarci, utilizzando il nostro smartphone. In questo modo potranno controllare il telefono e tutte le operazioni che eseguiamo.

Anche WhatsApp, dotato di un sistema di crittografia, non è immune al rischio legato a Hook. A quanto pare il virus è in grado di leggere le chat e inviare messaggi ai contatti.

Per evitare spiacevoli sorprese legate a questo temibile virus occorre mettere a segno alcuni accorgimenti.

È fondamentale proteggere il nostro sistema operativo acquistando un antivirus che offra un’adeguata protezione. Il secondo accorgimento consiste nell’evitare di scaricare applicazioni che non provengono da Play Store. Inoltre, è buona norma leggere sempre le recensioni prima di effettuare il download di un’applicazione.