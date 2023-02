Monete, collezionisti pazzi per la moneta da 2 euro: ti offrono tanti soldi

Esemplari che in questa fase racchiudono i sogni e le ambizioni di milioni di collezionisti in tutto il mondo.

Collezionisti impazziti, più che mai attirati dai capricci di un mercato sempre più protagonista nel quotidiano di ognuno di loro. Il contesto collezionistico, assolutamente autonomo e capace di resistere praticamente a qualsiasi bizzarria dettata dallo stesso mercato, che ne è il cuore pulsante, di recente ha vissuto una rivoluzione integrale e nello stesso tempo continua, perchè il tutto si evolve giorno dopo giorno, in continuazione.

Negli ultimi tempi, il contesto collezionistico, osservato nel suo insieme ha di certo giovato della graduale innovazione tecnologica. Se pensiamo a quanto, l’arrivo del web abbia influito sulle dinamiche pratiche, effettive, di tale contesto, non si può che affermare che il tutto abbia dato una spinta definitiva a un qualcosa già di per se in forte ascesa. Nello specifico, poi, limitandosi, per cosi dire, al collezionismo di monete il tutto risulta essere ancora, se possibile, più marcato.

L’arrivo del web, cosi come si diceva, ha letteralmente stravolto ogni precedente dinamica. L’immagine del collezionista che gira e rigira per mercatini dell’usato alla ricerca dell’esemplare della vita è ormai da relegare in soffitta. Oggi, collezionisti incalliti o meno hanno come punto di riferimento, quasi esclusivo, il web. Da li passa ogni cosa, nel modo più rapido possibile e in forma assolutamente gratuita. Il presente e il futuro, sono di fatto racchiusi in quelle tre magiche lettere.

Oggi, con una connessione e un dispositivo, che si tratti di smartphone, tablet o pc è possibile accedere e milioni di contenuti dove è facilissimo trovare qualsiasi tipo d’informazione, immagine, descrizione, confronto e valutazione degli esemplari attualmente in circolazione o meno. L’appassionato, ha inoltre la possibilità di entrare in contatto con i “colleghi” sparsi in giro per il mondo, confrontarsi con loro scambiare esemplari.

Al centro dei desideri dei collezionisti di tutto il mondo ci sono attualmente forse migliaia di monete, che gli stessi appassionati possono acquistare in tutta sicurezza sempre attraverso il web. Numerose le piattaforme che offrono l’opportunità di accedere a veri e propri shop online oppure di partecipare ad aste online o in presenza. In merito, poi alle singole valutazioni a fare la differenza restano sempre gli stessi fattori, elementi che in ogni casi non risultano affatto universali.

Anno di conio, soggetto rappresentato, contesto sociale e politico che ha di fatto prodotto il conio stesso, tiratura, eventuale appartenenza a serie speciali. Inoltre, poi, lo stato di conservazione dello stesso esemplare e la presenza eventuale sempre, di errori di conio, veri e propri difetti di produzione, per intenderci. Il tutto, cosi come anticipato, non rappresenta però in genere un valore universale. Per intenderci non tutte le monete con errori di stampa valgono una fortuna.

Monete, i collezionisti pazzi dell’euro: il taglio da 2 fa davvero impazzire tutti

Ad avvalorare la tesi precedente arriva il fenomeno euro. Una moneta in circolazione da circa venti anni che però può avere all’interno della propria famiglia alcuni esemplari che oggi valgono una vera fortuna. Pochi anni di circolazione, valore alle stelle. La prova evidente che il mercato nasconde in ogni caso le sue bizzarrie. Tra i tagli maggiormente quotati troviamo quello da 2 euro. La specifica moneta, lo specifico taglio anzi, è infatti utilizzato dai paesi membri per le celebrazioni o commemorazioni di personaggi storici o eventi.

Al giorno d’oggi, ci sono circa 400 diversi esemplari di monete commemorative per quel che riguarda il taglio da 2 euro. Tra le più famose in assolute, dal valore inoltre molto elevato troviamo la moneta coniata nel 2007 nel Principato di Monaco in occasione del venticinquesimo anniversario dalla morte della principessa Grace Kelly, avvenuta in un tragico incidente nel 1982. La moneta in questione, destinata da subito, data la bassissima tiratura, al mercato collezionistico, può arrivare a valere oggi, in ottime condizioni di osservazione anche circa 3mila euro.

Altro pezzo molto prestigioso è rappresentato dalla moneta da 2 euro definita “Albero della vita” coniata nel 1999 in Francia. Parliamo quindi di tre anni prima dalla messa in circolazione della moneta unica europea. In quel caso, la valutazione parte da 500 euro per arrivare fino a 2mila euro, sempre in ottime condizioni di conservazione. Esistono poi numerosi esemplari, riscontrabili, in quanto a valutazioni su piattaforme di shopping online tipo Ebay, che grazie alla presenza di errori di conio più che mai evidenti vengono proposte a prezzi altissimi.

In quei casi, la mossa migliore da fare è quella di affidarsi a un esperto del settore che possa realmente valutare e certificare l’esemplare in questione. Il mondo della rete è certo un mondo magio ma potrebbe nascondere delle insidie poco carine. La truffa, è una di queste. Massima allerta insomma di fronte a valutazioni troppo alte. La passione sfrenata potrebbe portare a situazioni decisamente spiacevoli.