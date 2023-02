Vivere con 200 euro al mese? In alcuni paesi si può ed è meraviglioso

Il rincaro dei prezzi ha aumentato i budget delle famiglie. Si può vivere con 200 euro al mese? In Italia, di sicuro, no.

La crisi economica ed energetica che ha caratterizzato il 2022, e sta caratterizzando anche il 2023, ha creato problemi a molte famiglie italiane. Se da un lato i prezzi al consumo sono aumentati vertiginosamente, non è stato registrato un altrettanto incremento di stipendi e pensioni.

Per questo motivo, il Governo è dovuto intervenire introducendo una serie di bonus e agevolazioni con lo scopo di aiutare le famiglie in difficoltà economica. In molti casi, però, queste misure non sono sufficienti. Di conseguenza, numerose famiglie hanno dovuto “stringere la cinghia” o aumentare il budget.

Tuttavia, esistono alcuni Paesi in cui i prodotti e i servizi hanno costi decisamente più bassi di quelli a cui siamo abituati noi italiani.

E, come se non bastasse, in molti casi si tratta di posti che sono dei veri e propri paradisi terrestri: con spiagge bianche, clima tropicale e palme.

Insomma, un vero e proprio sogno dove è possibile vivere con 200 euro al mese.

Vivere con 200 euro al mese: ecco dove si può

Vivere con 200 euro al mese può sembrare un vero e proprio sogno. E, invece, ci sono alcuni paesi in cui è possibile sostenere un costo della vita decisamente più basso rispetto a quello affrontato dai cittadini italiani quotidianamente.

Il trasferimento, ora come ora, non dovrebbe preoccupare più di tanto. Soprattutto da quando è stato diffuso l’abitudine di lavorare da remoto. Per alcune categorie di lavoratori, infatti, è possibile lavorare in qualsiasi posto del mondo, purché vi sia una connessione internet.

Si tratta di una grande opportunità da sfruttare. In questo modo, infatti, è possibile andare a vivere in paesi più economici senza dover rinunciare al proprio lavoro, in Italia.

Tra i paesi in cui il costo della vita è decisamente più basso rispetto a quello italiano ci sono la Grecia, l’Albania, la Croazia, la Slovenia, ma anche il Portogallo il sud della Spagna.

Tuttavia sebbene questi paesi siano più economici dell’Italia, hanno comunque bisogno di budget più alti rispetto a 200 euro.

Per vivere con 200 euro al mese è necessario spostarsi di parecchi chilometri. Bisognerebbe andare a vivere in Cile o in Costa Rica, dove con meno di €1000 al mese è possibile affittare un appartamento di lusso e cenare fuori quasi tutti i giorni.

Lo stesso discorso vale anche per altri paesi come Indonesia, India, Thailandia e Vietnam dove è possibile vivere bene anche con €500 al mese.

Ma il paese più economico in assoluto è il Belize dove è possibile trovare appartamenti con vista mare a soli €200 al mese. Il Belize è un luogo caraibico, famoso in tutto il mondo per la sua bellezza e il suo elevato standard di sicurezza.