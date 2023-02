Superenalotto, non immaginerai mai chi è il milionario: una favola

Non si è ancora esaurito l’entusiasmo per la grandissima vincita al Superenalotto che ha coinvolto decine e decine di giocatori.

La vincita da sogno che ha investito il nostro paese soltanto qualche giorno fa non ha di certo esaurito la sua scia di entusiasmo e soddisfazione. Novanta fortunati che grazie a un sistema da soli 5 euro hanno portato a casa la bellezza di quattro milioni di euro ciascuno, redistribuendo in una modalità assolutamente democratica quei 371 milioni di euro che rappresentano, oggi, la più alta vincita mai incassata nel nostro paese in un concorso a premi.

Pochi euro per diventare milionari è quello che è successo ai fortunati che con ben novanta giocate hanno portato a casa un quota di quei 371 milioni di euro messi in palio dal Superenalotto. Una vincita assolutamente eccezionale per il nostro paese. Non si tratta di un record per il Superenalotto ma per l’intero sistema gioco italiano. Quattro milioni a testa, per un sogno che è diventato, di fatto, condiviso. I primi neo milionari stanno iniziando a uscire allo scoperto.

Un locale molto particolare, per la precisione un Bar, il “Dolce Forno” di Montecassino è la seconda ricevitoria per numero di quote vincenti in Italia in merito alla recente estrazione del jackpot da sogno. La vicenda che ha riguardato la località laziale ha davvero dell’incredibile. Uno dei neo milionari, infatti, ha scoperto di aver vinto per puro caso proprio recandosi presso la ricevitoria in questione. Nello stesso giorno, un altro vincitore dei cinque complessivi di Montecassino si è presentato presso il bar dei sogni.

Secondo quanto dichiarato dal figlio del titolare del Bar “Dolce Forno”, Pierpaolo Giaconi i fortunati in questione sarebbero due operai tra i quaranta e i cinquant’anni. Uno dei due proprio in quel giorno era arrivato per il solito caffè e presentando la ricevuta della sua classica giocata al titolare ha scoperto di essere uno dei tanti neo milionari italiani. L’uomo si è subito seduto presso uno dei tavolini del locale per fermarsi e realizzare il tutto.

Barbara Baldo, moglie di Daniele Giaconi contitolare con Lucia Giaconi dell’attività in questione, ha cosi dichiarato: “E’ stata una mattinata bellissima quella di oggi, piena di emozioni e di gioia. I vincitori sono cinque nostri clienti, i primi due sono passati questa mattina come al solito, stavolta oltre a pasta e caffè hanno preso anche quattro milioni di euro. Sono felicissima, come se avessi vinto io anche se appunto non ho vinto io, sono felice per loro e mi auguri che un regalino che lo facciano”.

Superenalotto, non immaginerai mai chi è il milionario: la soddisfazione del Sindaco

Nel frattempo tra gli stessi clienti abituali del bar di Montecassino sono iniziate a piovere riflessioni di ogni tipo: “Immagina se avessi vinto 300 milioni, mi si sarebbe creato un problema, che ci faccio?”, questo è quello che si è chiesto uno dei tanti frequentatori del locale ormai ribattezzato il bar dei sogni. La soddisfazione è tanta, forse addirittura troppa. Il bar di Montecassino è la seconda attività più ricca d’Italia per quel che riguarda questa particolare vincita. Parliamo di circa 21 milioni di euro complessivi.

Prima nella speciale classifica si è piazzata una ricevitoria campana. A questo punto tutti, a Montecassino di chiedono chi possano essere gli altri milionari che al momento non si sono ancora, per cosi dire dichiarati. Una vicenda davvero incredibile. Si attende, insomma il passo falso, si attende che qualcuno parli o che lasci intendere di essere lui, o lei, uno dei possessori del tagliando vincente. La giocata da sogno, anzi, le novanta giocate da sogno che hanno travolto l’Italia.

371 milioni di euro, si diceva, una cifra davvero incredibile, quasi impossibile da realizzare. A complimentarsi per la vincita e per il primato del suo Comune è intervenuto anche il Sindaco di Montecassino, Leonardo Catena, che ha cosi dichiarato: “Felice per la vincita, mi auguro che siano di Montecassiano e che si ricordino del loro Comune”. Una comunità in festa insomma, travolta dall’entusiasmo e dalla soddisfazione. Si cercano, anzi si attendono i nomi degli altri vincitori, questo è chiaro. Nei cittadini monta feroce la curiosità. Magari qualcuno di loro si farà vivo, altri sceglieranno l’anonimato, tutto oggi è in dubbio. Quello che è certo e che questi giorni non saranno, certo, mai dimenticati.