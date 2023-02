INPS, manca personale per Bonus e Assegno Unico: ne cercano più di 5.000

Diamo un’occhiata alla nuova offerta di lavoro INPS che prevede 5309 nuove assunzioni: maxi piano occupazionale.

Con lo scopo di rinfoltire l’organico dell’Istituto previdenziale e abbassare l’età media dei impiegati attualmente occupati è stato dato il via ad un maxi piano occupazionale che prevede l’assunzione di 5309 nuove figure professionali.

Grazie al nuovo piano di assunzione dell’INPS si riuscirà a raggiungere il reale fabbisogno di risorse di cui l’Ente ha davvero bisogno.

Finalmente è arrivata la conferma da parte del presidente Pasquale Tridico, che ha comunicato l’intenzione di preparare un massiccio piano di assunzioni che interesserà tutte le sedi INPS d’Italia. Da qualche giorno, circola sul web la notizia di un nuovo bando di concorso INPS per l’assunzione di 385 persone a tempo indeterminato, con lo scopo di dare una mano a smaltire le pratiche per l’Assegno unico universale. Tuttavia, questa è solo una delle iniziative più urgenti, che porterà ad altre assunzioni di cui mille sono già state programmate negli uffici della Lombardia.

Complessivamente, si arriverà ad un numero totale di assunzioni pari a 5300 nuovi contratti. Così come confermato da Tridico, si tratta di una delle più “massicce assunzioni nell’ambito della pubblica amministrazione”. Un’occasione da non lasciarsi sfuggire.

Offerta di lavoro INPS: nuovo bando per smaltire le pratiche dell’Assegno unico

L’Assegno unico e universale è una misura introdotta a marzo 2022 e rappresenta un sostegno alla genitorialità. La somma di denaro prevista dall’Assegno unico è erogata in favore di nuclei familiari in cui sono presenti figli a carico.

La misura è stata confermata anche per il 2023. Sebbene, chi ha ricevuto l’assegno nel 2022 non debba presentare nuovamente la richiesta ma solo rinnovare l’ISEE, l’INPS ha un importante numero di pratiche da smaltire.

Per questo motivo, è stato indetto un bando di concorso per l’assunzione di 385 persone da assoldare a tempo indeterminato presso gli uffici dell’INPS.

In questo caso, il concorso prevede che i neo assunti vengano inquadrati con un contratto a tempo indeterminato di personale di Area C, con posizione economica C1.

Per accedere a quest’opportunità di lavoro è necessario essere in possesso dei seguenti requi:

Cittadinanza italiana;

Assenza di condanne penali;

Essere in regola con gli obblighi militari;

Essere nel pieno godimento dei propri diritti politici e civili;

Avere idoneità fisica all’impiego;

Non essere stati destituiti dispensati o licenziati dall’impiego presso la Pubblica Amministrazione.

I candidati verranno sottoposti a tre prove, di cui due scritte e una orale.

Assunzione di 5300 risorse

Attualmente l’età media del personale impiegato nella pubblica amministrazione è di 54,7 anni. Proprio negli uffici dell’Inps si registra il dato più alto, con un’età media di 58 anni. Per questo motivo, si è deciso di rinverdire l’organico attraverso l’assunzione di 4.300 giovani, in possesso di più moderne competenze.

Il fabbisogno originale dell’INPS, attualmente, è di 30.000 unità di personale da impiegare negli uffici contro le 24.000 in forza lavoro. Dunque, lo scopo, del massiccio piano di assunzioni dell’INPS, è quello di raggiungere il suddetto fabbisogno. Per il momento non si hanno informazioni in merito al bando di concorso. Dopotutto, la notizia delle nuove assunzioni è stata varata, da poco, nel consiglio di amministrazione.