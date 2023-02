Max Angioni, quanto guadagna a Le Iene: le cifre che non ti aspetti

Quanto guadagna Max Angioni per condurre il programma Le Iene al fianco di Belen Rodriguez? Svelate le cifre che non ti aspetti.

Tra i programmi più apprezzati e seguiti del piccolo schermo nostrano, sono in molti a voler sapere qualcosa in più sui vari protagonisti del programma Le Iene. In particolare sono in tanti a chiedersi, ad esempio, a quanto ammontino i compensi di Max Angioni Entriamo quindi nei dettagli e vediamo quali sono le informazioni disponibili in merito.

La televisione si rivela essere, senz’ombra di dubbio, uno dei mezzi di comunicazione più apprezzati e utilizzati. Ormai presente in quasi tutte le case, abbiamo la possibilità di vedere i programmi più disparati, a partire da quell di intrattenimento fino ad arrivare a quelli sportivi.

A rendere tutto ciò possibile, ovviamente, sono i vari volti del mondo dello spettacolo che entrano puntualmente nelle nostre abitazioni, tenendoci compagnia. Tra le trasmissioni più seguite della televisione nostrana, si annovera indubbiamente Le Iene.

Max Angioni, quanto guadagna a Le Iene: tutto quello che c’è da sapere

Come sovente accade quando si tratta di volti noti del mondo dello spettacolo, non è dato sapere a quanto ammontino per l’esattezza i guadagni e il patrimonio di Max Angioni. A tal proposito interesserà sapere che, stando ad alcune indiscrezioni che circolano in rete, sembra che alcune storiche conduttrici de Le Iene, come Ilary Blasi e Alessia Marcuzzi, abbiano percepito in passato dei cachet pari a 25 mila euro a puntata.

Non è dato, però, sapere se anche Angioni percepisca dei guadagni simili. Anzi, si ipotizza che percepisca dei guadagni più bassi. In particolare interesserà sapere che, sempre in base alle indiscrezioni sul web, per la partecipazione al programma Lol – Chi ride è fuori, Angioni avrebbe portato a casa 8 mila euro a puntata.

Si ipotizza, quindi, che per ricoprire il ruolo di conduttore de Le Iene, al fianco di Belen Rodriguez, possa arrivare a guadagnare ben 15 mila euro a puntata. Come già detto, comunque, si tratta solo di ipotesi e stime. Non sono disponibili, infatti, informazioni certe in merito ai guadagni di Max Angioni, così come non sono mai giunte conferme in merito da parte del diretto interessato.