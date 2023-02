Offerte di lavoro, se ti riconosci in queste posizioni sei già (quasi) ricco: chi stanno cercando

Il mercato del lavoro di questi tempi ha in qualche modo aperto le sue porte a milioni di candidati. Queste le migliori offerte.

Gli ultimi mesi ci hanno regalato una certezza che fa davvero ben sperare milioni e milioni di italiani. Il mondo del lavoro, in un modo o nell’altro, sta gradualmente riaprendo le sue porte alla schiera di candidati che ancora è alla ricerca di una occupazione che sia, per lo meno, in un certo senso, dignitosa e stabile. A volte, capita di accontentarsi, è la realtà dei fatti, ma nonostante ciò le condizioni non risultano, certo, essere le migliori in assoluto.

Di questi tempi, si diceva, una delle migliori notizie in assoluto per quanti sono ancora oggi alla ricerca di un lavoro è quella che il mercato specifico ha iniziato nuovamente ad aprire le sue porte a milioni e milioni di candidati nel nostro paese. Il discorso non riguarda soltanto chi un lavoro non ce l’ha, ma anche, curiosamente chi un lavoro ce l’ha già. In molti casi, insomma, succede che chi è già occupato non è realmente soddisfatto della stessa occupazione.

In questo preciso momento complici una serie di misure attuate dal precedente Governo guidato da Mario Draghi, le aziende pubbliche o private usufruiscono di una serie di vantaggi fiscali per quel che riguarda le nuove assunzioni, il tutto chiaramente gioca a favore non solo di queste ultime ma anche chiaramente della platea dei candidati a specifiche posizioni. In questa fase, quindi, il tutto lascia presagire una ondata di nuove assunzioni.

Già nei mesi scorsi abbiamo assistito a numerose pubblicazioni di bandi per quel che riguarda aziende pubbliche e pubblicazioni di specifici annunci per quel che riguarda i soggetti privati. Nell’ordine abbiamo quindi assistitilo a iniziative di aziende quali Ferrovie dello Stato, Poste Italiane, Italo e anche numerosi enti pubblici, Inps, Agenzia delle entrate, ministeri, comuni, regioni, corpi armati. Il memento è dunque particolarmente propizio.

Non mancano le aziende straniere da anni radicate sul nostro territorio. Pensiamo, per esempio alla grande distribuzione o agli store settoriali, cura della casa, abbigliamento, elettronica e quant’altro. Il momento è di quelli in cui ogni occasione va di certo sondata e nel caso sfruttata al meglio. La platea di disoccupati o di quanti insoddisfatti del proprio lavoro è vastissima. Proprio in questo senso ma commisurato il tutto, provarci è insomma un obbligo.

Offerte di lavoro, è il momento di agire: le migliori proposte attualmente sul mercato

Andiamo a vedere quali sono, di fatto, attualmente le migliori proposte sul mercato anche e sopratutto prendendo in considerazione il livello della retribuzione offerta. Tra le tipologie di occupazione più richieste e meglio pagate troviamo senza dubbio le professioni, per cosi dire tradizionali. Parliamo quindi di avvocati, medici, ingegneri, farmacisti e quant’altro. S pensiamo ai lavori per cosi dire “nuovi”, troviamo invece web designer, programmatori, user experience designer e altre specifiche professioni di settore.

Tra le più pagate in assoluto troviamo per esempio la figura dell’ingegnere, con stipendio che va dai 37mila e i 50 mila euro lordi all’anno. Ci sono poi i titolari di farmacie che guadagnano tra i 60 mila euro ai 120 mila euro. Commercialisti invece trai 27 mila agli 85 mila euro lordi l’anno, i medici 75 mila euro lordi l’anno e gli avvocati dai 26 mila euro ai 150 mila euro lordi all’anno. Tra i nuovi lavori, invece, spazio al campo del digitale.

Tra le professioni in questione troviamo quindi le seguenti:

L’user experience designer, retribuzione trai 23 mila euro e i 58 mila euro lordi all’anno.

L’e-commerce manager, retribuzione dai 50 mila euro agli 80 mila euro lordi all’anno.

I web developer , retribuzione tra 35 mila euro e 45 mila euro lordi l’anno.

, retribuzione tra 35 mila euro e 45 mila euro lordi l’anno. Gli affiliate marketing manager retribuzione ompresa tra 28 mila euro e 55 mila euro lordi l’anno.

I web analytics manager e i programmatori Java retribuzione che si aggira tra i 30 mila euro e i 70 mila euro lordi.

I Growthh hacker , retribuzione tra i 27 mila euro e i 60 mila euro lordi l’anno.

, retribuzione tra i 27 mila euro e i 60 mila euro lordi l’anno. I SEO specialist, retribuzione tra 23 mila euro e i 72 mila euro l’anno.

Anche il mondo del lavoro, chiaramente subisce l’impatto con quella che è l’innovazione in specifici settori, la trasformazione di particolari contesti. Il digitale è sempre più presente, nel nostro quotidiano, in ogni forma e di conseguenza chi ci lavora va a dare vita a percorsi professionali e dinamiche completamente nuove. Il quadro completo è dunque particolarmente vantaggioso per milioni di italiani, non resta che approfittarne.