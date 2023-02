Fermi tutti! Questa 5000 lire vale una fortuna: cercatala ovunque

La battaglia tra collezionisti è appena cominciata. Il premio da conquistare è la preziosa banconota della vecchia lira.

Un prezioso esemplare che di recente è balzato agli onori delle cronache grazie a una serie di valutazioni, per cosi dire, riscoperte in ambito collezionistico. Ci troviamo di fronte a uno dei “pezzi” maggiormente apprezzati negli ultimi decenni dagli italiani. Si, giusto, gli italiani, perché in questo specifico caso parliamo, cosi come anticipato, proprio della vecchia lira. In particolare dell’esemplare da 5000 lire, l’ultimo prodotto prima dell’arrivo dell’euro.

Gli ultimi anni, restando chiaramente in tema collezionismo sono stati probabilmente i più importanti di tutti, non fosse altro per quanto di specifico, di fatto capitato. Una vera e propria rivoluzione, qualcosa che mai e poi mai si sarebbe immaginato nemmeno poco prima che il tutto potesse di fatto compiersi. Una intera modalità approccio a questo speciale mondo è stata di fatto spazzata via in pochissimo tempi, e tutti se ne sono chiaramente accorti.

Se pensiamo all’immagine del vecchio collezionista, quella che insomma fino a qualche decennio fa era in qualche modo affibbiata, per esempio all’appassionato di banconote pensiamo da subito a qualcuno indaffarato nel raggiungere i mercatini dell’usato in giro per il paese armato dell’inseparabile catalogo per le valutazioni, rigorosamente in forma cartacea. Se pensiamo ad oggi, a tale figura non esiste una immagine specifica. Questa è la differenza grande.

In questa fase, grazie al web, è quella la rivoluzione di cui si parlava, un appassionato di banconote attraverso una connessione e un dispositivo per collegarcisi è capace di approcciarsi a milioni di contenuti, attraverso siti web dedicati dove poter imparare, giorno dopo giorno cose sempre nuove e diverse. Gli esemplari in circolazione, le immagini, le descrizioni, le caratteristiche, i segni particolari e soprattutto, cosa più importante, le valutazioni.

Attraverso la rete non è solo possibile visionare i vari esemplari, entrare in contatto, praticamente con tutte le versioni di banconote presenti sul mercato. Possibile è infatti anche acquistare e vendere queste specifiche banconote attraverso piattaforme sicure che rendono più che mai accessibile qualsiasi tipologia di transazione. Il contesto è certo molto particolare, non ci sono dubbi. Alcune innovazioni, però hanno contribuito a rilanciare il tutto.

Per i singoli appassionati è anche possibile entrare in contatto con appassionati da ogni parte del mondo. Situazioni inimmaginabili prima. Confrontare le proprie collezioni, chiedere e fornire informazioni, conoscere insomma, crescere, continuare un percorso iniziato con estrema passione e portarlo avanti il più possibile. Numerosi, inoltre sono i fattori da prendere in considerazione nel caso in cui attraverso il web o meno si volessero acquistare o vendere esemplari.

Numerosi, cosi come si è detto in precedenza i fattori da considerare nel momento in cui si sceglie di acquistare una specifica banconota, nel momento in cui insomma è importante comprendere le ragioni di una specifica valutazione. Partiamo, chiaramente dall’anno di produzione, il contesto socio politico specifico e le ragioni che hanno portato alla stessa produzione di quello altrettanto specifico esemplare. La tiratura e l’appartenenza eventuale a collezioni speciali. Errori sempre eventuali di produzione e condizioni di conservazione dello stesso esemplare.

Cosi come anticipato, ultimamente si fa un gran parlare oltre che di vecchia lira, nello specifico delle banconote da 5000 lire stampate nella propria ultima serie prima dell’arrivo dell’euro. Nello specifico non si parla soltanto dell’ultima versione, anzi, anche se chiaramente anche in quel caso ci troviamo di fronte a valutazioni di tutto rispetto. In altri casi, però, la situazione appare completamente diversa, basta verificare.

Una vera e propria rarità è rappresentata dall’esemplare prodotto nel 1964, con una valutazione per un esemplare conservato in perfette condizioni è di circa 350 euro. Nel 1966, inoltre, risultano essere state prodotte circa 5 milioni di unità in tal senso. In quel caso, parliamo, dell’eventualità in cui ci si ritrovi di fronte a una serie con inizio da W1 alla serie W49 parliamo di una valutazione in condizioni perfette anche di 1000 euro.

Serie 1969, numero di serie da W53 a W61 valutazione che va dai 220 euro fino a 1000 euro. Serie Caravella del 1970, serie che con inizio W63, valore in ottime condizioni circa 1300 euro. Esemplari che valgono insomma una vera e propria fortuna. Situazioni da non farsi scappare, se possibile, davvero mai.