Iliad, non solo smartphone: impazzano le offerte di lavoro

Una nuova interessantissima serie di offerte di lavoro provengono dal colosso francese della telefonia mobile. In tutto il paese.

Oggi più che mai, andando a considerare quelle che sono le condizioni generali di un paese sempre più in difficoltà, trovare lavoro è praticamente quanto di più essenziale possa definirsi per un qualsiasi cittadino. La speranza di un futuro quantomeno sereno passa per un lavoro che possa essere soddisfacente, oggi, soprattutto per quel che riguarda l’aspetto economico. Tutto il resto, forse oggi può passare in secondo piano, considerato il tutto.

Niente da considerare se non quella stessa condizione che oggi fa letteralmente penare gli italiani. L’incertezza, i pochi soldi in tasca e in baca. In questo momento il lavoro, un buon lavoro è forse l’unica concreta speranza per un domani migliore. Negli ultimi mesi, per fortuna lo stesso mondo del lavoro ha decisamente riaperto le porte a milioni di candidati, complice anche uno specifico piano di ripresa economica progettato dal precedente Governo.

Grandissimi aziende private ma anche quasi tutti gli enti pubblici presenti nel nostro paese hanno aperto le proprie porte, cosi come si diceva a milioni di potenziali candidati che non aspettano altro che la giusta occasione. Ferrovie dello Stato, Italo, Poste Italiane, ministeri, comuni, regioni, Inps, Agenzia delle entrate, Polizia, Carabinieri, giusto per fare alcuni esempi. Sempre di recente, numerose aziende straniere da anni presenti sul nostro territorio hanno preso lo stesso esempio.

Tra queste, alcune proposte, considerato anche il numero di posizioni ricercate e di città potenzialmente coinvolte spicca sicuramente Iliad. Milano, e non solo, per le numerose mansioni che in qualche modo l’azienda francese cerca di offrire a candidati di ogni parte d’Italia. Nello specifico parliamo di Iliad Italia Spa, gestore della telefonia mobile, costola della francese Iliad, chiaramente, attivo nel nostro paese dal 2018. Sedi a Milano e Roma più undici uffici e ventitré store sul territorio nazionale.

Interessate più di tutte le altre, in merito alle necessarie e prossime assunzioni in Iliad sono le aree B2B, Risorse Umane, Installazione/ Manutenzione/ Riparazione, Ingegneria, ICT e Sistemi informativi, Amministrazione, Customer Care, Marketing & Communication, Project Management, Commerciale e in altri settori. Opportunità di lavoro in Calabria, Campania, Emilia Romagna, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Piemonte, Sardegna, Sicilia, Toscana e Veneto.

Iliad, non solo smartphone: tutte le figure richieste oggi in Italia

Per quel che riguarda la sede di Milano, risultano ufficialmente richieste le seguenti posizioni:

Business Analyst;

Contabilità Fornitori;

Contract Management Specialist – Fixed Network;

Controller;

Customer Knowledge Specialist;

Data Scientist;

Distribution & Logistics Analyst;

Distribution Project Specialist;

Fiber Product Engineer;

Integration & Monitoring Engineer;

Junior Controller;

Junior Digital Specialist;

Legal Counsel;

Mobility Coordinator;

Office & Facility Supervisor;

Project Leader Junior;

Radio Network Optimization Engineer;

Rental Contract & Energy Coordinator;

Sales Specialist B2B;

Senior Network Engineer;

SOC Analyst;

UX/UI Designer;

Workforce Management Manager.

Per tutte le altre sedi dislocate sul territorio nazionale le richiest risultano poi essere le seguenti:

PMO Nord-Est – Mestre (Venezia);

– Mestre (Venezia); Site Acquisitor – Toscana – Firenze;

– Firenze; Store Consultant – Messina, Brescia, Padova, Napoli, Cosenza, Genova, Pisa;

– Messina, Brescia, Padova, Napoli, Cosenza, Genova, Pisa; Store Manager – Pescara, Messina, Napoli, Cagliari, Cosenza, Parma, Pisa, Genova, Torino;

– Pescara, Messina, Napoli, Cagliari, Cosenza, Parma, Pisa, Genova, Torino; Tecnico di Rete – Rimini, Ravenna, Forlì-Cesena, Ferrara, Roma, Brescia, Mantova, Firenze, Torino.

Candidarsi per le varie posizioni ricercate è piuttosto semplice. Basta andare sul sito web dell’azienda e accedere all’area “Lavora con noi”. A quel punto bisogna individuare l’offerta più consona alle proprie aspettative, per cosi dire e registrarsi alla stessa piattaforma per completare la candidatura. Registrarsi è completamente gratuito. A quel punto sarà possibile, quindi, inserire il proprio curriculum vitae in quello che rappresenta un vero e proprio data base per l’azienda stessa.

Esiste, inoltre, la possibilità di candidarsi spontaneamente ad alcune posizioni anche attraverso il profilo Linkedin della stessa azienda. L’offerta, insomma, è più che mai vasta e consente di ritrovare ruoli e mansioni da ricoprire praticamente in ogni settore della stessa azienda. Una incredibile opportunità, insomma che arriva, giusto dirlo, proprio al momento giusto. Milioni di italiani in questa fase sono alla ricerca di un lavoro stabile e appagante economicamente e non solo.

Milioni di disoccupati ma non solo. Non mancano infatti migliaia e migliaia di italiani non contenti del proprio lavoro che in ogni caso sono alla ricerca del lavoro perfetto, qualora dovesse realmente esistere. Il futuro, insomma è oggi. Iliad offre una grandissima possibilità all’Italia e agli italiani.