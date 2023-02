Amici, allievi ballerini divisi dai professionisti: svelato il perché del plexiglass

Perché gli allievi di ballo di Amici di Maria De Filippi sono divisi con un plexiglass dai professionisti? Ecco svelato il motivo.

Tra i programmi più apprezzati e seguiti del piccolo schermo, sono in tanti a voler sapere qualcosa in più sui vari protagonisti di Amici di Maria De Filippi. In particolare sono in molti a chiedersi per quale motivo gli allievi di ballo siano divisi con un plexiglass dai professionisti. Entriamo quindi nei dettagli e vediamo cosa c’è da sapere.

Ormai presente in quasi tutte le case, la televisione è uno dei mezzi di comunicazione più apprezzati. Alla base di questo successo il fatto che permetta di poter accedere ad un gran numero di informazioni in modo estremamente facile e veloce, restando comodamente sul divano.

A rendere tutto ciò possibile, ovviamente, sono i protagonisti delle varie trasmissioni. Tra queste si annovera Amici di Maria De Filippi che ormai da tantissimi anni attira l’attenzione di una grande fetta di pubblico.

Proprio soffermandosi sul talent show, sono in molti, ad esempio, a chiedersi per quale motivo gli allievi di ballo siano divisi con un plexiglass dai professionisti. Entriamo quindi nei dettagli e vediamo tutto quello che c’è da sapere in merito.

Amici, perché i ballerini sono divisi dal plexiglass? Il motivo svelato da Maria De Filippi

Come già detto, sono in molti a chiedersi per quale motivo gli allievi di ballo siano divisi con un plexiglass dai professionisti in occasione dei passi a due. Ebbene, come noto da quando il Covid è entrato prepotentemente nelle nostre esistenze, gli allievi del talent show targato Maria De Filippi, e non solo loro, hanno dovuto fare i conti con un bel po’ di cambiamenti.

Diversi gli accorgimenti adottati al fine di evitare che il Covid possa entrare nella scuola più famosa d’Italia e quindi fermare il programma. Tra le misure utilizzate, appunto, quello di separare gli allievi dai ballerini professionisti in occasione dei passi a due con un plexiglass.

A tal proposito la stessa Maria De Filippi, qualche tempo fa, ha affermato di essere dispiaciuta per questa situazione. Allo stesso ha sottolineato come sia “l’unico modo per andare avanti…“. Per poi aggiungere: “So che il latino è penalizzato“.