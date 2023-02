Million day, milionario con il dubbio: “Adesso che succede?”

Al centro dei pensieri degli italiani, oggi, più che mai c’è il gioco, al di la di ogni discorso, di ogni raccomandazione.

In un certo senso sarebbe anche inutile girarci intorno, il rischio di cadere vittime del gioco, per cosi dire, c’è tutto quando si arriva a pensare allo stesso come qualcosa di essenziale. Questo però, per fortuna non vuol dire per forza di cose che l’italiano che gioca lo fa senza considerare, per cosi dire, una certa moderazione nella stessa azione. Oggi come oggi, con la situazione delicata che ci si ritrova, rischiare di peggiorare la situazione sarebbe davvero troppo.

In linea di massima, quindi, oggi, gli italiani prendono il gioco come l’unica possibilità per uscire indenni da una crisi senza recenti precedenti, almeno di questa portata che ha letteralmente tappato le ali a milioni e milioni di cittadini. Quello che appare più che mai ovvio è che lo Stato, in questa terribile situazione non ha fatto sentire la sua voce come avrebbe dovuto, non ha preso una posizione forte, non ha teso la mano alla popolazione in difficoltà.

Aumenti dei prezzi, beni si prima necessità venduti a prezzi altissimi, servizi inaccessibili, utenze di luce e gas raddoppiate nel giro di un anno per quel che riguarda gli importi delle bollette. La situazione è insomma al limite. Poi c’è da considerare che nessun’altra dinamica può offrire un mucchio di soldi in pochissimo tempo. Quindi la strada da percorrere, sempre con la massima moderazione, per molti è quella del gioco, con un occhio di riguardo a un particolare concorso.

Considerando le seguenti vicende legate al Superenalotto, e chiaramente il montepremi offerto, fermo, oggi a 366 milioni di euro, non può che essere questo il concorso preferito dagli italiani. La somma di denaro messa in palio, semplicemente nel nostro paese, associata a un concorso a premi, non si è praticamente mai vista. In venticinque anni di storia lo stesso Superenalotto ha regalato ai pochi fortunati che hanno indovinato le varie sestine vincenti, fior di milioni. Mai però come in questa occasione, certo al momento potenziale.

Nel nostro paese il record di vincita assoluto è legato alla città di Lodi, in Lombardia. Proprio li, nel 2019, un fortunato giocatore attraverso una giocata minima, riuscì nell’impresa di portare a casa l’incredibile bottino di 209 milioni di euro. Oggi, per intenderci parliamo di quasi 160 milioni di differenza. In ordine cronologico, invece, l’ultima affermazione è quella di Montappone, nelle Marche, del maggio 2021. In quell’occasione i milioni in palio furono ben 156. Niente di cui potersi lamentare, insomma. Ma nel nostro paese non si gioca, di certo, soltanto al Superenalotto.

Million day, milionario con il dubbio: la festa invade la provincia di Padova

Non solo Superenalotto, si diceva. Certo, a farla da padrona, in questa fase ci sono anche giochi come il Lotto, il Gratta e vinci ed altri concorsi non sempre citati. Uno di questi, il Million Day, ultimamente ha regalato una indimenticabile giornata a un fortunato giocatore nella provincia di Padova. Nello specifico, la vincita è arrivata a San Nicolò. Proprio lì, infatti grazie ai numeri 16, 25, 46, 47 e 51, il giocatore in questione si è portato a casa la bellezza di 1 milione di euro.

Operaio, di professione, con moglie e figli, il fortunato vincitore dopo aver realizzato di aver vinto cosi tanti soldi, cosi come raccontato da alcune testate locali, si è recato presso la ricevitoria dove aveva effettuato la giocata vincente e con tutta la naturaleza di questo mondo ha chiesto: “E adesso, che faccio?”. Il titolare della tabaccheria Rampin, dove tutto ha avuto luogo, interpellato dalle stesse testate locali ha fornito la sua versione dei fatti.

“Ogni giorno, trovandoci lungo la Statale – ha dichiarato il titolare – vediamo passare di qui centinaia di persone ma certo una vincita del genere non capita tutti i giorni”. Secondo alcune voci il fortunato vincitore è un operaio padre di famiglia”. In merito alla questione si è espresso anche uno degli abitanti della località padovana: “Sono felice i soldi sono andati in buone mani. Mi fa piacere siano andati a loro, persone semplici, oneste e lavoratrici, piuttosto che a qualsiasi altra famiglia meno bisognosa”. Anche il primo cittadino del Comune di San Nicolò, si è complimentato con il fortunato giocatore.

“Auguro tanta felicità a questo mio concittadino – ha dichiarato infatti Martino Schiavon – Sono certo saprà utilizzare quel denaro nel modo migliore. Ma al tempo stesso ci tengo a fare un appello a tutte le persone che sono solite giocare d’azzardo, perché il gioco è la rovina di tanti, ed è importante fare attenzione a non incappare in quella terribile dipendenza che è la ludopatia: giocate responsabilmente“.

Una posizione davvero importante, quella espressa dal primo cittadino del comune padovano. Giocare responsabilmente è di certo, cosi come anticipato, alla base di una sana condotta da giocatore. Il sogno, per molti, è nascosto ormai dietro qualche numero, o magari simbolo. La speranza, in questo senso, non si è mai esaurita.