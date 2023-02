Test d’intelligenza, riesci a risolverlo in pochi minuti? Sfida te stesso: in pochi ce la fanno

Riesci a risolvere questo test d’intelligenza nel giro di pochi minuti? In pochi ci riescono.

Mettetevi alla prova con questo test d’intelligenza. Solo in pochi riescono a trovare la soluzione nel giro di pochi minuti. Ma qual è il risultato dell’operazione finale e qual è il valore di ogni gufo? Entriamo quindi nei dettagli e vediamo tutto quello che c’è da sapere in merito.

“Ho perso un po’ la vista, molto l’udito. Alle conferenze non vedo le proiezioni e non sento bene. Ma penso più adesso di quando avevo vent’anni. Il corpo faccia quello che vuole. Io non sono il corpo: io sono la mente“, affermava Rita Levi Montalcini.

La mente, in effetti, è il nostro motore. Per questo motivo tenerla allenata è molto importante. Proprio in tale ambito giungono in nostro aiuto diversi strumenti disponibili in rete, come ad esempio alcuni test che possono aiutarci a mettere in campo le nostra capacità deduttive e logiche. Tra questi si annovera un test di intelligenza che in pochi riescono a risolvere nel giro di pochi secondi.

In pratica lo scopo di tale test è quello di scoprire qual è il risultato dell’operazione finale e quale sia il valore di ogni gufo. A tal fine è necessario avvalersi della propria deduzione ma anche di alcuni nozioni di carattere matematico. Ma come fare? Entriamo quindi nei dettagli e vediamo tutto quello che c’è da sapere in merito.

Test d’intelligenza, riesci a risolverlo in pochi minuti? Ecco la soluzione

Prima di fornire una risposta a questo test è bene riflettere bene, in modo tale da trovare la giusta soluzione. Ebbene, per risolvere questo test d’intelligenza è bene sapere che bisogna utilizzare un metodo matematico. A tal fine si deve innanzitutto scoprire il valore di ogni singolo gufo a seconda del colore.

Entrando nei dettagli, è possibile notare che nella prima riga vi sono tre gufi di colore verde scuro. La somma di questi tre gufi è pari a 24. Ne consegue che il valore di ogni gufo scuro è pari a 8.

Nella seconda riga vediamo che la somma di due gufi rosa e un gufo verde scuro è pari a 20. Sottraendo da quest’ultimo valore 8, ne ricaviamo che la somma di due gufi rosa è pari a 12. Ne consegue, quindi, che il valore di ogni singolo gufo rosa è pari a 6.

Passando alla terza riga, invece, si evince che sottraendo un gufo rosa alla somma di due gufi verde chiaro si ottiene 2. Ne consegue che il valore di un gufo verde chiaro è pari a 4. Ovvero 4+4-6=2.

Dopo aver risolto le prime tre righe, quindi, possiamo dedurre che il valore di un gufo verde scuro è pari a 8. Il gufo rosa vale 6, mentre quello verde chiaro vale 4. Una volta in possesso di queste informazioni è possibile risolvere l’ultima riga.

Il tutto partendo dal presupposto che, secondo le proprietà delle operazioni, bisogna dare precedenza alle moltiplicazioni rispetto alle addizioni. Ebbene, ne consegue che l’operazione da risolvere è la seguente: 6+ (4 x 16) = 70. Il valore 16, è bene ricordare, non è altro che la somma dei due gufi verde scuro proposti nell’immagine.

Se anche voi avete ottenuto come risultato 70, pertanto, vuol dire che avete trovato la soluzione giusta a questo test d’intelligenza. Non vi resta che condividere con i vostri amici e mettervi alla prova. Chi riuscirà a trovare la soluzione per primo?