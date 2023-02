Leo Gassman: quanto guadagna il cantante figlio di Alessandro, in gara a Sanremo 2023

Pronto a partecipare alla settantatreesima edizione del Festival di Sanremo, quanto guadagna il cantante Leo Gassman? Le cifre che non ti aspetti.

Vincitore nella sezione nuove proposte di Sanremo nel 2020, Leo Gassman è pronto a tornare a calcare il palco dell’Ariston nel 2023 nella categoria dei Big. Ex concorrente di X Factor, non stupisce che in molti vogliano sapere qualcosa in più su di lui, come ad esempio a quanto ammontino i suoi guadagni.

Diventato noto al grande pubblico grazie alla partecipazione alla dodicesima edizione di X Factor, in seguito Leo Gassman ha vinto la sezione Nuove proposte di Sanremo nel 2020. A breve tornerà a calcare il palco dell’Ariston per partecipare alla settantatreesima edizione della kermesse canora, questa volta tra i Big.

Tra gli artisti più apprezzati del panorama musicale italiano, pertanto, non crea stupore il fatto che in molti siano curiosi di scoprire qualcosa in più su di lui, come ad esempio a quanto ammonti il suo patrimonio. Entriamo quindi nei dettagli e vediamo assieme chi è, la sua carriera e soprattutto quanto guadagna.

Leo Gassman: chi è, altezza, carriera

Nome: Leonardo Gassman

Altezza: 180 cm

Peso: informazione non disponibile

Data di nascita: 22 novembre 1998

Luogo di nascita: Roma

Nato a Roma il 22 novembre 1998, Leo Gassman è alto 180 cm ed è del segno zodiacale del Sagittario. Figlio degli attori Alessandro Gassman e Sabrina Knaflitz, e nipote di Vittorio Gassman, ha iniziato ad avvicinarsi al mondo della musica fin da piccolo.

Ha deciso di studiare presso il conservatorio di Santa Cecilia e nel 2018 ha preso parte alla dodicesima edizione di X Factor, dove è arrivato fino alla semifinale con l’inedito Piume. Nel dicembre del 2019 supera le selezioni di Sanremo Giovani grazie alle quali nel febbraio 2020 partecipa al Festival di Sanremo nella categoria Nuove Proposte. Il 7 febbraio vince la kermesse canora grazie al brano Vai bene così.

Nel dicembre del 2021 ha conseguito la laurea in Psicologia e Affari Internazionali, mentre il 4 dicembre 2022 viene annunciata la sua partecipazione al Festival di Sanremo 2023. Leo Gassman, infatti, prenderà parte alla settantatreesima edizione del Festival di Sanremo, questa volta tra i big, con il brano Terzo Cuore. Al timone del Festival, ricordiamo, quest’anno ci sarà ancora una volta Amadeus.

Leo Gassman: vita privata, ex, fidanzata, figli

Particolarmente riservato, sono davvero poche le informazioni disponibili sulla vita privata di Leo Gassman. Qualche tempo fa è stato paparazzato in un parco assieme ad una bella ragazza di nome Anna. Non è dato sapere, però, se al momento l’artista sia sentimentalmente legato a qualcuna oppure no.

Leo Gassman: quanto guadagna e patrimonio

Come spesso accade quando si tratta di artisti particolarmente noti e apprezzati del mondo della musica, non è dato sapere a quanto ammontino per l’esattezza i guadagni e il patrimonio di Leo Gassman.

A proposito di guadagni, comunque, interesserà sapere che in base a quanto riportato da Money, in genere, per ogni cd in copia fisica venduto un artista riceve tra 1.17 e 1.60 euro. Per ogni canzone scaricata, invece, il cantante dovrebbe percepire tra gli 11 e i 16 centesimi. Come già detto, comunque, si tratta solamente di stime. Non sono disponibili, infatti, notizie certe in merito ai guadagni di Leo Gassman.

Pronto a partecipare all’edizione 2023 del Festival di Sanremo, inoltre, si ricorda che, in base alle informazioni disponibili in rete, sembra che ai cantanti in gara venga riconosciuto un indennizzo a titolo di rimborso spese per un importo pari a circa 48 mila euro. Per quanto riguarda il vincitore, invece, si porta a casa il trofeo, il prestigio, ma zero euro.

Leo Gassman: Instagram

Tra gli artisti più apprezzati e giovani del panorama musicale nostrano, Leo Gassman ha un account su Instagram, dove non condivide molti scatti e video, seguito da tantissimi follower.