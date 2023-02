Truffe online, la banca ti sta cercando? Non farti trovare

Gli ultimi tempi ci raccontano di un dato abbastanza segnante. Le truffe online rappresentano un fenomeno in espansione.

Piaccia o meno, e di certo la cosa piace davvero poco, la dinamica truffaldina, principalmente quella che vive sul web è in costante crescita. Del tutto possiamo rendercene abbondantemente conto da soli. Basta guardare le cronache di tutti i giorni e soprattutto quello che succede sui nostri dispositivi collegati alla rete. Decine e decine di comunicazioni di natura truffaldina, e non solo quello, chiaramente. Il discorso è molto complesso.

Quello che succede sul web praticamente a qualsiasi utente, a qualsiasi cittadino, molto spesso mantiene impostazioni praticamente identiche nel tempo. Cosa vogliamo dire con questo. Le truffe del web, suddivise per categorie, si presentano quasi sempre sotto la stessa veste, quello che cambia, per dire, è la fantasia del malintenzionato che è riuscito magari a impacchettare il tutto fornendolo alla potenziale vittima in una versione del tutto nuova.

Quante volte abbiamo lette mail che ci preannunciano la vincita di un premio davvero speciale. Uno smartphone ultimo modello, una tv di ultima generazione e cosi via. Concorsi ai quali nemmeno ricordiamo di aver partecipato. Eppure il premio sembra essere li, pronto per essere ritirato. Premi o magari buoni sconto, o magari bonus acquisti e cosi via. Cosa hanno in comune questi specifici messaggi generalmente veicolati tramite sms, mail o social network?

In tutti i casi riscontrati per quel che riguarda questa specifica tipologia di truffa troveremo un link alla fine del contenuto, per cosi dire accattivante. I link sarà presentato come lo strumento utile per inserire i propri dati e magari provvedere alle spese di spedizioni eventuale per un oggetto da ricevere. Dietro quel link, una pagina fake darà l’impressione di star agendo in un contesto del tutto reale, magari familiare per la presenza di marchi specifici. Il tutto, in sintesi è una truffa. In quel momento i truffatori stesso avranno in pugno l’utente in questione.

Nel tempo, però, cosi come si diceva in precedenza, l’aspetto esterno, per cosi dire, della stessa truffa è cambiato, anzi, in alcuni casi può cambiare. Si arriva, per esempio a far veicolare falsi sms apparentemente inviati dalla banca dello stesso utente, di seguito una telefonata che arriva dallo stesso numero della filiale e la comunicazione che il proprio conto corrente è stato bloccato. Qualcosa alla quale qualcuno potrebbe certo credere.

Nella comunicazione si chiede di seguire le istruzioni attraverso il link fornito, sempre lui. L’utente allora inserirà le sue credenziali d’accesso all’home banking da una pagina fake che trasmetterà gli stessi dati ai malintenzionati che avranno libero accesso al conto corrente in questione. Tutto molto semplice, forse anche troppo. In molti casi, però, le leggerezze sono da riscontrare anche da parte degli stessi utenti, troppo abituati a credere a qualsiasi storia, per cosi dire.

Truffe online, le ultime sulla sicurezza: una serie di consigli da prendere seriamente in considerazione.

Quello che manca, secondo molti è la prevenzione per proteggere in qualche modo gli utenti. Secondo altri invece, proprio gli utenti peccherebbero spesso di leggerezza. Il 7 febbraio, ricorre il Safe Internet Day, istituito dall’Unione Europea nel 2004 proprio per sensibilizzare i cittadini rispetto ai rischi connessi all’utilizzo del web. La stessa rete, è in un certo senso gravida di consigli prorpio per i singoli utenti. Consigli che potrebbero salvare questi ultimi da tantissime spiacevoli situazioni.

Il sito web “Greenme”, evidenzia nello specifico almeno cinque errori che solitamente vengono compiuti dagli utenti. Segnalando tali errori, chiaramente si dà vita a veri e propri consigli sempre utili da seguire:

Usare password molto semplici e riciclarle: In questo caso specifico il consiglio è quello di differenziare in qualche modo le proprie varie password, invece di utilizzare la semplice data di nascita, per intenderci. Una password troppo semplice potrebbe essere un verso e proprio svantaggio in certi casi. Aprire gli allegati ai messaggi di posta elettronica senza averli esaminati con un antivirus: L’utilizzo di un buon programma antivirus è un’altra accortezza che lo stesso utente dovrebbe in qualche modo riservarsi per il proprio bene. Proprio attraverso alcuni allegati possono infettarsi i nostri specifici dispositivi con malware e quant altro pronti a rubare le nostre informazioni. Non effettuare copie di backup: L’utente, spesso, troppo spesso non è abituato a effettuare backup, una operazione che potrebbe tornare molto utile nel caso in cui si venisse attaccati da un virus, rischiando di perdere ogni contenuto presente sul prorpio dispositivo. Usare reti Wi-Fi pubbliche: In questo caso il consiglio specifico è quello di evitare di utilizzare reti pubbliche per quel che riguarda il Wi-Fi, i rischi, in questi casi, sono davvero troppo alti. Non aggiornare i nostri software e dispositivi: Evitare di aggiornare i vari programmi e elementi presenti sui nostri dispositivi, questo è un altro grandissimo errore che tutti o quasi compiono. Seguire i vari aggiornamenti, oggi è di fondamentale importanza.

Gli errori compiuti che diventano consigli da seguire insomma, niente di più prezioso di questi tempi, con i fenomeni legati alla truffa sul web sempre più in ascesa. Pensateci bene, e soprattutto riflettete prima di agire.