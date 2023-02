Tra gli artisti più amati e seguiti del panorama musicale italiano, a quanto ammonta il patrimonio di Blanco? Cifre da capogiro.

Blanco è senz’ombra di dubbio uno degli artisti italiani più seguiti. Non crea stupore, pertanto, il fatto che siano in molti a voler sapere qualcosa in più su di lui, come ad esempio a quanto ammonti il suo patrimonio. Entriamo quindi nei dettagli e vediamo quali sono le informazioni disponibili in merito.

Riccardo Fabbriconi, in arte Blanco, ha vinto assieme a Mahmood la 72esima edizione del Festival di Sanremo con il brano Brividi. È così diventato il cantante maschio più giovane della storia ad aver vinto la kermesse canora, all’età di 18 anni, 11 mesi e 26 giorni.

Blanco, guadagni folli, il patrimonio è da capogiro: le cifre che non ti aspetti

Come spesso accade quando si tratta di artisti seguiti e apprezzati del mondo della musica, non è dato sapere a quanto ammontino per l’esattezza i compensi e il patrimonio di Blanco. Data la sua carriera, con tanto di certificazioni d’oro e platino, comunque, si può ipotizzare che si tratti di cifre non indifferenti.

Entrando nei dettagli, così come riportato da Money, in genere, per ogni cd in copia fisica venduto un artista riceve tra 1.17 e 1.60 euro. Per ogni canzone scaricata, invece, il cantante dovrebbe portare a casa tra gli 11 e i 16 centesimi.

Come già detto, comunque, si tratta solamente di indiscrezioni e stime. Non sono disponibili, infatti, informazioni certe in merito, così come non sono mai giunte conferme da parte del diretto interessato.

Vincitore, in coppia con Mahmood, del Festival di Sanremo, a tal proposito interesserà sapere che in base ad alcune notizie che circolano in rete, sembra che i cantanti in gara si vedono riconoscere un indennizzo a titolo di rimborso spese per un importo pari a circa 48 mila euro. Il vincitore della kermesse canora, invece, porta a casa solo il trofeo e zero euro.

Questo discorso è valido anche per quanto riguarda l’Eurovision Song Contest, che non prevede alcun montepremi in denaro. Come fatto sapere dagli organizzatori dell’Eurovision 2021, infatti: “Il vincitore si esibirà ancora una volta e porterà a casa l’iconico trofeo del microfono di vetro. Il paese vincitore avrà tradizionalmente l’onore di ospitare il prossimo Eurovision Song Contest”.

L’unico premio per chi vince Sanremo e l’Eurovision Song Contest, pertanto, è solo il trofeo. Questo perché vincere queste competizioni canore porta con sé numerosi vantaggi, come ad esempio un enorme popolarità che aiuta ad aumentare le vendite di singoli e album.