Fisco, esistono carte non pignorabili? La risposta non è scontata

Occhio alle carte! Vi sono degli strumenti di pagamento non pignorabili o comunque difficilmente attaccabili dal Fisco? Ebbene, la risposta non è scontata.

Nel caso in cui si abbiano dei debiti pregressi con il Fisco, quest’ultimo può pignorare tutte le carte oppure no? Entriamo quindi nei dettagli e vediamo tutto quello che c’è da sapere in merito.

Il periodo in cui stiamo vivendo non è di certo dei migliori. Sono tanti, purtroppo, i fattori che hanno un impatto negativo sull’economia, con sempre più famiglie che riscontrano delle serie difficoltà dal punto di vista finanziario.

Far quadrare i conti e riuscire a pagare tutto risulta sempre più complicato. Se tutto questo non bastasse, in tanti temono di dover fare i conti con le conseguenze derivanti da eventuali debiti pregressi, come ad esempio il pignoramento.

Una situazione, quest’ultima, che coinvolge molte più persone di quello che si possa pensare. Proprio in tale ambito, pertanto, sono in molti a chiedersi se vi siano alcune carte che non possono finire nel mirino del Fisco. Entriamo quindi nei dettagli e vediamo tutto quello che c’è da sapere in merito.

Fisco, vi sono carte non pignorabili? Ecco tutto quello che c’è da sapere

Abbiamo già avuto modo di vedere come sia importante prestare attenzione ai debiti erariali, in quanto vi sono alcune cose che il Fisco non può in alcun caso pignorare. Sempre in tale ambito, inoltre, sono in molti a chiedersi se vi siano delle carte che non possono finire nel mirino del Fisco.

Ebbene, a tal proposito bisogna sapere che in linea generale tutte le carte di credito sono pignorabili. Si tratta, d’altronde, di strumenti collegati al proprio conto corrente o comunque nominativi. Di conseguenza il denaro ivi depositato è facilmente rintracciabile e collegabile al soggetto debitore.

Una eccezione sono le cosiddette carte prepagate “usa e getta”. Dall’importo particolarmente basso, consentono solamente di fare acquisti, senza possibilità di prelevare denaro contante. Una volta esaurito il credito sulla carta, quest’ultima non può essere più utilizzata.

Non sono nominative e pertanto acquistabili senza dover presentare alcun documento di riconoscimento. Rispetto al passato, però, riuscire ad accedere tale strumento di pagamento è molto difficile, questo perché si può dire che sono in via di estinzione.