Agenzia delle Entrate, pioggia di lettere in arrivo: cosa sta succedendo

Attenzione, in arrivo una vera e propria pioggia di lettere da parte dell’Agenzia delle Entrate. Ecco cosa sta succedendo.

La macchina amministrativa non si ferma mai e a breve molti cittadini riceveranno a casa una lettera da parte dell’Agenzia delle Entrate. Ma per quale motivo e soprattutto cosa c’è da aspettarsi? Entriamo quindi nei dettagli e vediamo tutto quello che c’è da sapere in merito.

L’evasione fiscale continua a essere uno dei principali problemi della nostra società. Tali comportamenti, come purtroppo ben sappiamo, pesano sul bilancio dello Stato e di conseguenza sulle nostre tasche personali, dato che con le tasse che paghiamo contribuiamo all’erogazione dei vari sussidi e servizi pubblici.

Proprio con l’intento di contrastare tale piaga si assiste a controlli sempre più serrati da parte dell’Agenzia delle Entrate che a tal fine si avvale anche della cosiddetta Anagrafe dei conti correnti.

Sempre in tale ambito, inoltre, interesserà sapere che l’Agenzia delle Entrate è pronta ad entrare nelle case degli italiani attraverso delle lettere con l’invito a mettersi in regola.Ma per quale motivo e soprattutto cosa c’è da aspettarsi? Entriamo quindi nei dettagli e vediamo tutto quello che c’è da sapere in merito.

Agenzia delle Entrate, pioggia di lettere in arrivo: cosa c’è da aspettarsi

Occhio alle comunicazioni in arrivo dal Fisco. L’Agenzia delle Entrate, infatti, prevede di inviare ben 2,6 milioni di lettere di allerta per spronare i cittadini a mettersi in regola. A finire nel mirino tutti quei contribuenti per cui l’ente ha riscontrato delle anomalie durante la fase dei controlli.

Quest’ultimi effettuati attraverso l’incrocio dei dati disponibili in anagrafe tributaria. Grazie all’invio di queste “lettere di allerta”, infatti, l’Agenzia delle Entrate intende infatti promuovere i versamenti spontanei delle tasse che risultano non precedentemente pagate.

Una volta ricevuto questo tipo di comunicazioni, pertanto, il soggetto interessato potrà regolarizzare la propria posizione tramite ravvedimento operoso oppure presentare la documentazione necessaria per attestare di aver già adempiuto al proprio dovere.

Un’azione importante, quella svolta dall’Agenzia delle Entrate, che in questo modo intende proseguire la sua lotta all’evasione fiscale. Il tutto permettendo ai contribuenti di mettersi in regola in modo spontaneo.