Come scegliere la fila più veloce al supermercato: la più incredibile delle scoperte

Scopriamo se è possibile scegliere con precisione la fila più veloce al supermercato ed evitare lunghe attese del proprio turno.

Spesse quando si fa la spesa si hanno i minuti contati e dover attendere a lungo in cassa può diventare snervante. Come risolvere il problema?

Fare la spesa non è piacevole, ammettiamolo. Conoscere il conto, poi, è ancora più stressante. Per accelerare i tempi si prepara una lista con i prodotti da acquistare e si cerca di approfittare delle casse veloci. Non tutti i supermercati si sono adattati a questa nuova tecnologia di “conto fai da te” e specialmente nei piccoli store occorre attendere il proprio turno in cassa. A volte la fila può essere veramente lunga ed eccoci che ci troviamo a scegliere dietro quale coda aggiungersi. La decisione sbagliata potrebbe far passare minuti preziosi in più prima del momento del proprio conto. Eppure la scienza non è dalla nostra parte. Afferma che la probabilità di accodarsi al carrello della spesa nella fila più veloce è piuttosto bassa. In qualsiasi momento, infatti, potrebbero capitare rallentamenti e ostacoli al rapido fluire dei prodotti sul rullo. Un problema con il pagamento, un cassiere inesperto, un consumatore che impiega molto tempo a imbustare la spesa e così via.

Scegliere la fila più veloce, la statistica non è dalla nostra parte

Secondo la statistica supponendo quattro casse aperte e carrelli pieni in modo uguale, la possibilità di scegliere la fila più veloce è una su quattro. Allo stesso modo, la probabilità è la stessa per l’eventualità di optare per la coda più lenta. Non siamo noi a darvi questa delusione ma la matematica con la teoria delle code.

Lo studio matematico delle attese applicato alla realtà, però, potrebbe rilevare conseguenze disattese. Diversi supermercati applicano una strategia che in teoria sembrerebbe funzionare ma nella pratica no perché disillude il cliente. Parliamo della creazione di una fila unica per poi smistare le persone solamente alla fine. In questo modo l’attesa sarebbe uguale per tutti ma non è questa l’impressione percepita dai consumatori. Vedere una lunga coda di gente davanti a sé, infatti, dà la sensazione di aspettare più a lungo anche se a conti fatti non sarà così.

Conclusioni

In conclusione, l’unico modo per accelerare i tempi e dare un’occhiata ai carrelli per capire quali sono meno pieni e, dunque, ipotizzare una maggiore velocità ma con la consapevolezza che nessuna certezza matematica permetterà di prevedere quando si uscirà dal supermercato. Scegliere la fila più veloce presuppone troppo variabili che potrebbero interferire con la sensazione iniziale. Perciò mettiamoci l’animo in pace, l’attesa potrebbe rivelarsi più lunga del previsto.