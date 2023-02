Le migliori email gratuite: l’alternativa a Libero esiste!

Quali sono le migliori email gratuite? Questa la domanda che tanti utenti si sono posti in seguito al down di Libero che ha causato non poche problematiche.

Il web propone un’ampia offerta di email gratuite tra cui scegliere l’alternativa a Libero. Il problema di pochi giorni fa ha preoccupato gli utenti che, ora, si guardano in giro.

Circa una settimana fa sono iniziati i problemi per gli utilizzatori di Libero Mail. Il sistema si è improvvisamente bloccato impedendo l’accesso alle proprie email. I più fortunati sono restati senza possibilità di accesso al gestore per tre giorni. Altri hanno dovuto attendere più tempo e non sono riusciti a recuperare fin da subito tutte le comunicazioni precedenti alla problematica. Insomma, un vero e proprio disagio dato che nel 2023 è impossibile non ricevere e controllare la posta ogni giorno. Per lavoro, per la scuola dei figli, per comunicazioni con l’assicurazione, con la compagnia telefonica, le utenze elettriche e così via. Il disagio ha destato molta preoccupazione tanto da richiamare l’attenzione degli utenti su quali alternative a Libero siano presenti sul web. Scopriamo, dunque, le migliori email gratuite da richiedere.

Le migliori email gratuite

Iniziamo dall’alternativa più conosciuta, Gmail. Chi ha uno smartphone ha quasi sicuramente l’email Google collegata ad un account ma spesso è poco utilizzata. Invece si deve sapere che la casella di posta elettronica racchiude molti vantaggi come la possibilità di programmare l’invio di una comunicazione o uno spazio di archiviazione di ben 15 GB. Volendo inviare messaggi molto pesanti, poi, si può sfruttare la combinazione con Google Drive e semplificare l’operazione.

Passiamo a Microsoft e alla casella Outlook. Uno dei migliori servizi da scegliere, ha un’interfaccia chiara, consente l’integrazione con altri servizi come Skype, Teams e OneDrive (utile in caso di allegati pesanti) e permette di dividere le comunicazioni in “Evidenziata” oppure “Altra”. Anche in questo caso lo spazio di archiviazione è notevole, 15 GB.

Continuiamo la panoramica sulla posta elettronica

Un’altra casella gratuita è iCloud Mail della famiglia Apple. Collegata al pacchetto iCloud e ad iCloud Drive, offre 5 GB di spazio con la possibilità di ottenere iCloud + a pagamento. Il servizio è ottimo considerando il fatto che è univoco e privato (con Nascondi la mia email).

Da considerare tra le migliori email anche TIM Mail con 3 GB di archiviazione dei messaggi e un’interfaccia semplice, simile a quella di Libero. Infine, citiamo Yahoo!Mail che con il suo 1 TB di memoria permette l’archiviazione di messaggi e allegati per un periodo molto lungo di tempo.